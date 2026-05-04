Spazio, siamo in ritardo per un superflare? Individuata una finestra temporale ad alto rischio

Tutti abbiamo sentito parlare dei brillamenti solari di classe X: potenti esplosioni sul Sole che bombardano i satelliti con particelle energetiche e scatenano grandi tempeste geomagnetiche. Possono essere spaventosi. Ma non quanto una nuova categoria di brillamenti solari di cui stanno discutendo i ricercatori: il “flare S“, un superflare solare più potente di X10. Un nuovo studio, pubblicato sul Journal of Geophysical Research, suggerisce che potremmo essere in ritardo per un superflare. Durante l’attuale ciclo solare, il Ciclo Solare 25, la Terra non ha ancora sperimentato un brillamento S. Questo è un po’ insolito, secondo i ricercatori guidati da V.M. Velasco Herrera dell’Università Nazionale Autonoma del Messico.

Il team ha analizzato 50 anni di dati provenienti da satelliti in orbita terrestre. Tra 95.627 brillamenti solari, hanno trovato 37 brillamenti S diretti verso la Terra. Ogni ciclo solare dagli anni ’70 in poi ha prodotto un brillamento di tipo S, ad eccezione del ciclo solare 25.

Quando si verificherà il prossimo?

Esistono alcuni indizi su quando potrebbe verificarsi il prossimo brillamento di tipo S. Nei dati raccolti in 50 anni, i ricercatori hanno individuato due ritmi sottostanti: 1,7 anni e 7 anni, entrambi legati alle onde magneto-Rossby all’interno del Sole. Quando entrambi i ritmi entrano contemporaneamente nella loro fase positiva, la probabilità di un brillamento di tipo S aumenta vertiginosamente.

Secondo questi ritmi, stiamo uscendo da una finestra temporale ad alto rischio di brillamenti di tipo S: da metà 2025 a metà 2026. La successiva finestra temporale ad alto rischio si aprirà all’inizio del 2027 e durerà circa 6 mesi.

I flare S del maggio 2024

Nel maggio 2024, la sonda europea Solar Orbiter ha rilevato due possibili brillamenti di tipo S sul lato nascosto del Sole. La loro intensità (con margini di errore significativi) era di X11,1 e X16,5. Il Sole ha sparato; noi ci trovavamo semplicemente dietro al bersaglio.