Spazio, Urso: “crescita della costellazione IRIDE un orgoglio italiano”

“Il lancio di sette nuovi satelliti HEO della costellazione IRIDE ci rende orgogliosi. In poco più di un anno siamo arrivati già a 15 satelliti HEO e 31 complessivi. Grazie al programma dell’osservazione della Terra di IRIDE, gestito dall’Agenzia Spaziale Italiana, finanziato con fondi PNRR e con satelliti costruiti nelle nostre ‘space factory’, monitoreremo meglio frane, incendi, coste, infrastrutture e qualità dell’aria. Dati al servizio dei cittadini in un contesto di utilizzo Spazio-Terra coerente con percorsi pienamente sostenibili”. Così il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

“L’Italia si conferma protagonista nello spazio, come dimostra anche il successo della missione del vettore ESA Ariane-64, che utilizza i potenti motori supplementari di Avio, e l’inserimento di un astronauta italiano in una delle prossime missioni lunari con l’affidamento ad aziende italiane della realizzazione delle infrastrutture tecnologiche necessarie ad una presenza umana prolungata sulla Luna”, conclude Urso.