Spettacolare avvistamento di Balenottera comune tra Punta Campanella e Capri | VIDEO

Un evento straordinario ha catturato l’attenzione degli appassionati di mare e della comunità scientifica: una Balenottera comune è stata avvistata tra Punta Campanella e Capri, immortalata in un video mozzafiato firmato dal Diving Barracuda. Lo sfondo suggestivo e la maestosità del cetaceo rendono questo incontro un momento unico per chi frequenta le acque del golfo napoletano. La zona tra Punta Campanella e Capri è nota per essere attraversata regolarmente da grandi cetacei. Tra questi, le Balenottere comuni e i capodogli rappresentano gli abitanti più maestosi delle acque locali. La loro presenza testimonia la ricchezza e la biodiversità del Mediterraneo, rendendo queste acque un punto di osservazione privilegiato per biologi marini e appassionati di whale watching.

Un’area protetta riconosciuta a livello internazionale

Non è un caso che questa porzione di mare, insieme a parte del Golfo di Napoli fino a oltre Ischia, sia stata inserita tra le Important Marine Mammals Areas (IMMA) dall’IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura). Questo riconoscimento internazionale sottolinea l’importanza di tutelare l’habitat di grandi cetacei e altre specie marine minacciate, garantendo che il Mediterraneo rimanga un rifugio sicuro per questi animali.

L’AMP Punta Campanella ha colto l’occasione per ricordare a tutti i diportisti l’importanza di rispettare le norme di navigazione. Come dichiarato ufficialmente: “l’Amp Punta Campanella invita tutti i diportisti a rispettare i limiti di velocità, a seguire il regolamento del Parco e a prestare la massima attenzione durante la navigazione nell’area protetta, per garantire la tutela della biodiversità, dell’ambiente e la sicurezza in mare”.

Il rispetto delle regole è fondamentale non solo per proteggere gli animali, ma anche per prevenire incidenti e garantire la convivenza tra turismo nautico e conservazione ambientale.

L’avvistamento di questa Balenottera comune rappresenta un’occasione preziosa per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di preservare gli ecosistemi marini. Grazie a video come quello del Diving Barracuda, sempre più persone possono osservare lo spettacolo dei grandi cetacei senza interferire con il loro habitat naturale.