Spettacolare bagliore nelle Filippine: meteora avvistata sul vulcano Mayon | VIDEO

L'Istituto di Vulcanologia e Sismologia ha segnalato il passaggio di un corpo celeste nei cieli in cui si staglia il vulcano

Meteora avvistata sul vulcano Mayon

La notte del 25 maggio 2026 il cielo delle Filippine è stato attraversato da una meteora luminosa che ha catturato l’attenzione di scienziati e residenti. L’Istituto di Vulcanologia e Sismologia delle Filippine, noto con l’acronimo Phivolcs, ha diffuso le riprese dell’evento eccezionale registrato esattamente alle ore 22:33. Nelle immagini fornite dalle autorità locali si nota chiaramente il corpo celeste transitare nel cielo in cui si staglia il vulcano Mayon, creando un effetto visivo inaspettato e di grande impatto. Il fenomeno astronomico si è inserito in un contesto territoriale già monitorato con estrema attenzione dalle autorità a causa dell’attività geologica in corso nell’area.

Il gigante conico sempre inquieto

Il Monte Mayon si trova nella provincia di Albay, sull’isola di Luzon, ed è uno dei vulcani più celebri del pianeta grazie alla sua forma geometrica quasi perfetta, che lo rende un punto di riferimento ineludibile nel Sud/Est asiatico. Questo colosso della natura ha un’altitudine di oltre 2mila metri sul livello del mare e si distingue da secoli per la sua spiccata e frequente attività eruttiva. Nel corso dei decenni ha registrato ben oltre 50 eruzioni storiche, costringendo spesso le decine di migliaia di abitanti locali a rapide evacuazioni per sfuggire alle colate piroclastiche e alle dense nubi di cenere.

Leggi altri articoli di - VIDEO