Spettacolare bagliore nelle Filippine: meteora avvistata sul vulcano Mayon | VIDEO

La notte del 25 maggio 2026 il cielo delle Filippine è stato attraversato da una meteora luminosa che ha catturato l’attenzione di scienziati e residenti. L’Istituto di Vulcanologia e Sismologia delle Filippine, noto con l’acronimo Phivolcs, ha diffuso le riprese dell’evento eccezionale registrato esattamente alle ore 22:33. Nelle immagini fornite dalle autorità locali si nota chiaramente il corpo celeste transitare nel cielo in cui si staglia il vulcano Mayon, creando un effetto visivo inaspettato e di grande impatto. Il fenomeno astronomico si è inserito in un contesto territoriale già monitorato con estrema attenzione dalle autorità a causa dell’attività geologica in corso nell’area.

Il gigante conico sempre inquieto

Il Monte Mayon si trova nella provincia di Albay, sull’isola di Luzon, ed è uno dei vulcani più celebri del pianeta grazie alla sua forma geometrica quasi perfetta, che lo rende un punto di riferimento ineludibile nel Sud/Est asiatico. Questo colosso della natura ha un’altitudine di oltre 2mila metri sul livello del mare e si distingue da secoli per la sua spiccata e frequente attività eruttiva. Nel corso dei decenni ha registrato ben oltre 50 eruzioni storiche, costringendo spesso le decine di migliaia di abitanti locali a rapide evacuazioni per sfuggire alle colate piroclastiche e alle dense nubi di cenere.