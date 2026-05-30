Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia puntano sui veicoli sottomarini senza equipaggio per dominare i mari

Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l’Australia hanno annunciato una collaborazione strategica per lo sviluppo di veicoli sottomarini senza equipaggio (UUV) nell’ambito del loro patto di difesa trilaterale Aukus, con la consegna dei primi modelli prevista entro il 2027. La notizia è stata confermata dal Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth nel corso di una conferenza stampa, riportata dalla Reuters. Secondo la dichiarazione congiunta dell’Aukus, il programma mira a potenziare le capacità di ricognizione e attacco delle tre nazioni, migliorando la superiorità nella guerra antisommergibile e antinave, nelle contromisure contro le mine, nella guerra elettronica e nelle manovre litoranee contese.

Hegseth ha sottolineato che il progetto rappresenta un passo cruciale per mantenere il vantaggio marittimo collettivo: “il progetto di punta fornirà una serie Uuv multi-missione altamente adattabili, progettati per supportare le operazioni sottomarine e mantenere il nostro vantaggio collettivo nel dominio marittimo”.

Il Pilastro Due di Aukus: innovazione ad alta tecnologia

Il programma rientra nel cosiddetto Pilastro Due dell’Aukus, concepito per sviluppare tecnologie di difesa avanzate. Tra le aree di interesse figurano il calcolo quantistico, le tecnologie sottomarine, le armi ipersoniche, l’intelligenza artificiale e le capacità cibernetiche. La collaborazione punta a integrare sensori e sistemi d’arma all’avanguardia nei nuovi droni sottomarini, con un impatto significativo sulla rapidità di risposta e sulla preparazione tecnologica delle forze armate.

Verso un vantaggio operativo condiviso

Il Ministro della Difesa britannico John Healey ha evidenziato l’importanza del progetto: “questo fornirà rapidamente alle nostre forze le tecnologie da campo di battaglia più avanzate, poiché insieme produrremo una gamma di sensori e sistemi d’arma all’avanguardia per droni sottomarini”. La collaborazione tra Washington, Londra e Canberra rappresenta un investimento strategico a lungo termine, volto non solo a rafforzare la deterrenza, ma anche a garantire un dominio marittimo sostenibile nelle aree di maggiore tensione globale.

Implicazioni geopolitiche e prospettive future

L’annuncio dei veicoli sottomarini senza equipaggio conferma l’intento dei membri dell’Aukus di consolidare una presenza tecnologicamente superiore negli oceani. Il programma, con la sua componente multi-missione e adattabile, potrebbe ridefinire gli equilibri nelle operazioni sottomarine, rendendo le flotte dei tre Paesi più flessibili, rapide e resilienti di fronte alle nuove sfide strategiche. La consegna dei primi UUV entro il 2027 rappresenta una scadenza chiave che segnerà l’avvio operativo di questa nuova era di collaborazione trilaterale.