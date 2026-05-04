Stelle cadenti contro la Luna: frammenti della Cometa di Halley in arrivo

Il cielo notturno del mese di maggio ci regala sempre grandi emozioni astronomiche, e quest’anno l’attenzione di tutti gli appassionati si concentra inevitabilmente sulle spettacolari Eta Aquaridi. Questo affascinante sciame meteorico primaverile rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario celeste. Le notti che accompagnano il pieno risveglio della natura si illuminano grazie a queste veloci e brillanti scie che solcano l’oscurità a incredibile velocità, lasciando dietro di sé dei suggestivi treni di luce. Anche se le condizioni meteorologiche e astronomiche per godersi lo spettacolo possono variare di anno in anno, l’attrazione ipnotica generata da questa magnifica pioggia di meteore rimane assolutamente immutata.

Cosa sono e da dove nascono le Eta Aquaridi

Le Eta Aquaridi sono uno sciame di stelle cadenti attivo tipicamente tra la metà di aprile e la fine di maggio. La loro magia deriva da una delle protagoniste più iconiche della storia dell’astronomia: la Someta di Halley. Ogni volta che questa celebre cometa si avvicina al Sole lungo la sua lunga orbita ellittica, perde una quantità considerevole di ghiaccio, polveri e detriti spaziali a causa del calore stellare. La Terra, nel suo moto di rivoluzione annuale, attraversa ciclicamente questa nuvola di frammenti cosmici.

Questi piccoli granelli di polvere colpiscono la nostra atmosfera a una velocità sbalorditiva, stimata intorno ai 66 km/s. L’attrito con i gas atmosferici li disintegra istantaneamente, creando i lampi luminosi che comunemente chiamiamo meteore. Una delle peculiarità più apprezzate delle Eta Aquaridi è la loro tendenza a generare scie persistenti, cioè scie di gas ionizzato che rimangono magicamente visibili nel buio per diversi secondi dopo il passaggio del frammento principale.

Dove guardare: il radiante

Il nome di questo sciame deriva dal suo radiante, il punto nel cielo da cui le meteore sembrano originarsi ai nostri occhi. In questo caso, le traiettorie puntano verso la stella Eta Aquarii, situata all’interno della costellazione dell’Acquario. Questo dettaglio geometrico favorisce nettamente gli osservatori situati nell’emisfero australe, dove il radiante si alza generosamente sopra l’orizzonte nel cuore della notte, regalando fino a 50 o 60 meteore all’ora in condizioni ideali.

Dalle nostre latitudini italiane, invece, la costellazione dell’Acquario si affaccia timidamente sull’orizzonte orientale nelle ore che precedono l’alba. Questo significa che il numero di stelle cadenti visibili si riduce solitamente a 10-30 all’ora. Tuttavia, lo spettacolo è ugualmente garantito: le meteore appariranno come lunghi e radenti dardi luminosi che sembrano sfiorare la superficie terrestre, attraversando ampie porzioni della volta celeste.

Le condizioni di osservabilità

Se state pianificando una nottata all’aperto, il picco di massima attività delle Eta Aquaridi è previsto per la notte compresa tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio 2026. Purtroppo, gli aspiranti osservatori di quest’anno dovranno fare i conti con un ospite ingombrante che dominerà la scena: la Luna. Avendo appena superato il plenilunio del 1° maggio, durante la notte del picco avremo una Luna gibbosa calante illuminata per ben l’84%. Questa forte luce lunare schiarirà pesantemente il cielo, abbattendo il contrasto visivo e nascondendo alla vista gran parte delle meteore più flebili.

Per massimizzare le probabilità di avvistamento, è fondamentale allontanarsi dall’inquinamento luminoso dei centri urbani e cercare cieli aperti in campagna o in montagna. Un trucco molto utile consiste nel posizionarsi in modo che la Luna sia fisicamente nascosta da un ostacolo naturale o architettonico (come un grande albero, una collina o un edificio), mantenendo gli occhi all’ombra. La finestra temporale più promettente si aprirà dopo le 3 del mattino, fino al primo chiarore dell’alba: il momento perfetto per guardare verso Sud/Est, far abituare la vista all’oscurità e lasciarsi sorprendere dalla polvere secolare della Cometa di Halley.