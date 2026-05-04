Stromboli irrequieto: spattering e tracimazione lavica

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), attraverso l’Osservatorio Etneo, segnala un’intensa attività vulcanica in corso a Stromboli. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano infatti una vivace attività di spattering nell’area craterica Nord, che alimenta colate laviche con intensità variabile. Il fronte più avanzato della lava si colloca attualmente nella porzione medio-alta della Sciara del Fuoco. Contestualmente, continua l’attività stromboliana sia nell’area craterica Nord sia in quella Centro/Sud, senza particolari variazioni nella dinamica eruttiva.

Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene su livelli elevati, mentre non si registrano cambiamenti significativi né nella frequenza né nell’intensità dei cosiddetti explosion quakes. Anche il monitoraggio tramite rete GNSS ad alta frequenza non evidenzia, al momento, variazioni rilevanti.