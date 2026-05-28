Surfista in difficoltà nello Stretto di Messina salvato dalla Guardia Costiera

Paura nel pomeriggio odierno nelle acque antistanti la Zona Falcata di Messina, dove un surfista in difficoltà è stato soccorso tempestivamente dalla Guardia Costiera di Messina. L’intervento si è svolto nello specchio acqueo all’altezza di via Tommaso Cannizzaro, una zona particolarmente delicata per la presenza di correnti e condizioni meteomarine che possono cambiare rapidamente. La segnalazione è arrivata alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Messina, che ha immediatamente attivato il dispositivo di soccorso, disponendo l’invio sul posto della motovedetta GC A82. L’unità era già impegnata nelle attività di vigilanza e sicurezza marittima nello Stretto di Messina, area notoriamente caratterizzata da correnti insidiose e da condizioni del mare che richiedono particolare prudenza.

Guardia Costiera di Messina in azione con la motovedetta GC A82

Dopo la segnalazione, la risposta della Guardia Costiera è stata immediata. La motovedetta GC A82 ha raggiunto rapidamente l’area indicata, dove il personale impegnato nel soccorso ha individuato il surfista in evidente difficoltà.

L’uomo si trovava in una situazione critica a causa delle condizioni del mare e della corrente presente nello specchio acqueo interessato. Le particolari caratteristiche dello Stretto di Messina possono infatti rendere complessa anche una normale attività sportiva o ricreativa in acqua, soprattutto quando vento, moto ondoso e correnti si combinano in modo sfavorevole.

Il recupero del surfista e il trasporto a terra in sicurezza

Una volta individuato il surfista, il personale della Guardia Costiera di Messina ha proceduto al recupero dell’uomo, assicurandolo a bordo della motovedetta GC A82. L’operazione si è conclusa con il trasporto a terra in condizioni di sicurezza.

Il surfista, fortunatamente, non ha riportato conseguenze fisiche. Dopo essere stato recuperato e condotto a riva, è stato sbarcato sano e salvo. L’esito positivo dell’intervento conferma l’efficacia del dispositivo di vigilanza e sicurezza marittima attivo nello Stretto di Messina, fondamentale per garantire una risposta rapida in caso di emergenze in mare.

Correnti e condizioni meteomarine nello Stretto di Messina

L’episodio richiama l’attenzione sulle difficoltà che possono presentarsi durante le attività sportive e ricreative in mare nello Stretto di Messina. L’area è caratterizzata da particolari correnti e da condizioni meteomarine che possono mutare in breve tempo, mettendo in difficoltà anche persone esperte e abituate alla navigazione o alla pratica di sport acquatici.

Nel caso del surfista soccorso davanti alla Zona Falcata, la combinazione tra mare e corrente ha reso necessario l’intervento della Capitaneria di Porto di Messina. La tempestività della segnalazione e la rapida attivazione della macchina dei soccorsi hanno permesso di evitare conseguenze più gravi.