Terremoto Calabria, scossa registrata in serata in provincia di Catanzaro | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in provincia di Catanzaro è stata registrata dall’Ingv alle 22:29, con ipocentro localizzato a una profondità di 8 chilometri. L’evento sismico ha interessato l’entroterra catanzarese, in un’area collinare compresa tra Cenadi, Olivadi, Centrache, San Vito sullo Ionio e Chiaravalle Centrale. La localizzazione dell’epicentro rende l’evento di particolare interesse per i residenti dei piccoli comuni dell’entroterra, dove le scosse superficiali possono essere avvertite in modo più netto rispetto a terremoti più profondi. Il terremoto nel Catanzarese è avvenuto nei pressi di Cenadi, in un settore compreso anche tra Olivadi, Centrache e San Vito sullo Ionio.

Proprio la collocazione in un’area collinare rende importante il dato della profondità: il sisma è stato infatti registrato a 8 km, una profondità relativamente contenuta che può favorire un risentimento locale nei comuni più vicini all’epicentro.

Terremoto a 8 chilometri di profondità

La profondità di 8 chilometri è uno degli elementi principali comunicati per questa scossa. Nei terremoti superficiali, l’energia si libera più vicino alla superficie terrestre e può essere percepita con maggiore immediatezza nelle località prossime al punto di origine. Nel caso della scossa registrata alle 22:29 in provincia di Catanzaro, il dato disponibile indica quindi un evento localizzato nell’entroterra, con ipocentro non profondo.

La Calabria è storicamente una delle regioni italiane più esposte al rischio sismico. L’area catanzarese rientra in un contesto geologico complesso, nel quale la sismicità è una componente strutturale del territorio. Per questo motivo anche una scossa localizzata nell’entroterra assume rilievo per la popolazione e per il monitoraggio del territorio.

Il rischio sismico in Calabria è legato alla presenza di faglie attive, alla storia dei terremoti che hanno interessato la regione e alla vulnerabilità di molti centri abitati, spesso collocati in aree collinari o montane. Nel Catanzarese, come in altre zone della regione, la percezione di un sisma può variare molto a seconda della distanza dall’epicentro, della profondità, del tipo di terreno e delle caratteristiche degli edifici.

Faglie e territorio nell’entroterra catanzarese

L’entroterra della provincia di Catanzaro si inserisce in un quadro tettonico articolato. La presenza di strutture geologiche attive rende la zona soggetta a eventi sismici di diversa intensità, con scosse che possono interessare tanto i piccoli comuni interni quanto le aree più vicine alla costa.

La storia sismica della Calabria è segnata da numerosi terremoti, alcuni dei quali hanno avuto conseguenze molto gravi nei secoli passati. Anche il Catanzarese, come altri territori della regione, convive con una memoria sismica importante e con la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione.

Le scosse registrate nell’entroterra catanzarese si inseriscono in un contesto in cui il tema della sicurezza degli edifici, della conoscenza del territorio e della preparazione della popolazione resta centrale. Il terremoto di oggi non va letto isolatamente dal quadro più ampio della sismicità calabrese, ma come un ulteriore episodio in una regione dove il monitoraggio sismico è continuo.