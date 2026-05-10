Terremoto di magnitudo 4.7 in Grecia: tutti i dettagli sull’evento sismico vicino a Kéfalos e il rischio sismico nell’area

Nella serata di oggi, un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito la zona sud-ovest dell’isola di Kéfalos in Grecia, con un’epicentro a circa 23 km dalla località, secondo i dati preliminari. L’evento sismico è stato rilevato alle 23:29:56, ora locale, le 22:29 in Italia. La scossa ha avuto una profondità di circa 142 km, come confermato dal Centro Nazionale di Ricerca Sismica INGV. Questo evento è stato percepito chiaramente da diverse zone circostanti. In attesa di ulteriori aggiornamenti, è essenziale analizzare la natura di questo terremoto, le caratteristiche della zona colpita e il rischio sismico che interessa la regione.

La zona delle isole greche e il rischio sismico

La zona in cui è stato registrato il terremoto è nota per essere un’area sismicamente attiva. La Grecia si trova infatti lungo una delle regioni più sismiche del mondo dove le placche tettoniche africana ed eurasiatica si incontrano. Queste interazioni geologiche generano frequenti attività sismiche, tanto da rendere l’intero arco delle isole greche particolarmente vulnerabile ai terremoti.

Il terremoto di Kéfalos non è un caso isolato. La regione ha una lunga storia di eventi sismici significativi che hanno influenzato la vita delle persone in questa parte del Mediterraneo. Sebbene la magnitudo di 4.7 non sia stata devastante, la profondità a cui si è verificata la scossa può averne amplificato la percezione.

Le faglie nella zona e il rischio di altri eventi

La presenza di numerose faglie geologiche attive in quest’area rende la Grecia una delle nazioni europee con il rischio sismico più elevato. La maggior parte dei terremoti che si verificano in Grecia appartengono a questa tipologia di eventi, in cui la crosta terrestre si sposta rapidamente lungo le faglie, liberando grandi quantità di energia. A causa di questa configurazione geologica, i terremoti sono comuni in tutta la regione, con scosse che variano in intensità e profondità.

Inoltre, la profondità dell’evento sismico di oggi, registrata a 142 km sotto la superficie terrestre, indica che il terremoto potrebbe aver avuto una minore capacità di danneggiare direttamente le strutture in superficie. Tuttavia, scosse di questa profondità possono comunque essere percepite su vaste aree, creando paura e ansia tra la popolazione.

Precedenti storici e impatti del passato

La Grecia ha vissuto numerosi terremoti devastanti nel corso della sua storia recente. Tra gli eventi più significativi, ricordiamo il terremoto di Ionian Sea del 1953, che causò danni ingenti e il terremoto di Atene del 1999, che scosse l’intera capitale greca. Entrambi gli eventi hanno avuto un impatto devastante.

Sebbene il terremoto di magnitudo 4.7 di oggi non abbia causato danni significativi, la situazione potrebbe evolversi nelle prossime ore, con la possibilità di repliche. Il monitoraggio sismico continuo e le misure preventive sono fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini in un’area sismicamente attiva come quella greca.