Terremoto di magnitudo 5.6 nel Mar Arabico vicino allo Yemen: scossa avvertita con intensità moderata

Un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato martedì 26 maggio 2026 nel Mar Arabico, con epicentro in area marina vicino allo Yemen. L’evento sismico è avvenuto alle 18:56 UTC, corrispondenti alle 22:56 GMT+4 e alle 20:56 italiane, ed è stato classificato con intensità MMI V, cioè moderata. La profondità indicata è sconosciuta, ma l’evento viene descritto come superficiale. Questo elemento è rilevante perché, a parità di magnitudo, i terremoti più vicini alla superficie possono produrre una percezione più netta del movimento del suolo rispetto a scosse più profonde. In questo caso, la combinazione tra magnitudo 5.6, ipocentro superficiale e intensità MMI V indica una scossa potenzialmente avvertita in modo chiaro nelle aree più vicine all’epicentro, pur senza elementi forniti su danni o vittime.

Epicentro in mare nel Mar Arabico

Il dato centrale riguarda la localizzazione dell’evento: il terremoto vicino allo Yemen ha avuto epicentro in mare, nel Mar Arabico, una posizione che riduce l’esposizione diretta rispetto a un sisma con epicentro sotto aree densamente abitate. Tuttavia, una scossa superficiale di magnitudo 5.6 può essere percepita distintamente, soprattutto se avviene a distanza non elevata dalla costa o da aree insediate. Non sono state fornite indicazioni su danni, feriti, vittime o altri effetti collegati alla scossa.

L’indicazione MMI V corrisponde a un’intensità definita moderata. Una scossa di questo livello può essere avvertita da molte persone, soprattutto all’interno degli edifici, e può causare oscillazioni di oggetti sospesi o piccoli movimenti di elementi instabili.

L’intensità non misura l’energia rilasciata dal terremoto, che è invece rappresentata dalla magnitudo 5.6, ma descrive gli effetti osservati o stimati in superficie. Per questo motivo, magnitudo e intensità sono due dati diversi ma complementari nella valutazione dell’evento.

Profondità sconosciuta ma superficiale

I terremoti superficiali tendono a trasmettere più direttamente l’energia verso la superficie, rendendo la scossa più percepibile nelle aree vicine all’epicentro. Nel caso del terremoto di magnitudo 5.6 vicino allo Yemen, questo dato assume rilievo perché può spiegare l’attribuzione di un’intensità MMI V, pur in assenza di informazioni su conseguenze materiali.

L’area del Mar Arabico, tra Yemen, penisola arabica e Oceano Indiano, rientra in un contesto geologico complesso. La regione è interessata da sistemi di faglie e strutture tettoniche legate ai movimenti tra grandi placche, con sismicità distribuita anche in ambiente marino.

La presenza di faglie sottomarine e margini tettonici attivi rende possibile la generazione di terremoti di magnitudo moderata o superiore. In questo quadro, una scossa di magnitudo 5.6 non rappresenta un evento isolato dal punto di vista geologico, ma si inserisce nella più ampia dinamica sismica dell’area compresa tra Mar Arabico, Golfo di Aden e margine occidentale dell’Oceano Indiano.

Rischio sismico tra Yemen e Mar Arabico

Lo Yemen e le aree marine circostanti si trovano in una zona dove il rischio sismico è legato alla presenza di strutture tettoniche attive. Anche quando l’epicentro è localizzato in mare, il monitoraggio resta importante, soprattutto in caso di eventi superficiali e di magnitudo superiore a 5.

La regione dello Yemen ha già conosciuto in passato eventi sismici significativi. Il territorio e le zone marine vicine appartengono a un contesto tettonico attivo, nel quale terremoti anche moderati possono assumere rilievo in base alla profondità, alla distanza dai centri abitati e alla vulnerabilità degli edifici.