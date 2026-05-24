Terremoto in Turchia: scossa tra Adana e Malatya | DATI e MAPPE

Una nuova scossa di terremoto è tornata a scuotere il territorio della Turchia centrale e meridionale, seminando profonda apprensione tra la popolazione locale durante le ore più profonde della notte. Secondo i dati ufficiali registrati in tempo reale dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento sismico ha raggiunto una magnitudo 4.5 ed è avvenuto precisamente alle 03:26 della notte in Italia e alle 04:26 orario locale. L’ipocentro del movimento tellurico è stato localizzato a una profondità decisamente superficiale di circa 11 km, amplificandone così la percezione in superficie. L’epicentro è stato localizzato nel cuore di una delicata area geografica compresa tra le province di Adana e Malatya, territori da sempre monitorati con estrema attenzione.

La complessa dinamica tettonica della penisola anatolica

Per comprendere l’origine di questo recente sisma e l’intensa attività geologica che interessa l’intera area, è fondamentale analizzare l’assetto strutturale del sottosuolo turco. La penisola si trova infatti compressa all’interno di una complessa morsa geologica, stretta tra l’avanzamento verso Nord della placca arabica e la stabilità della placca euroasiatica situata più a settentrione. Questa spinta costante costringe la microplacca anatolica a muoversi progressivamente verso Ovest, un fenomeno dinamico che i geologi descrivono spesso ricorrendo alla metafora di un nocciolo di limone schiacciato tra le dita. Questo massiccio spostamento orizzontale viene interamente scaricato lungo due imponenti sistemi di faglie trascorrenti: la faglia Nord-anatolica e la faglia Est-anatolica. L’evento odierno si colloca proprio nel settore centro-meridionale del sistema della faglia Wst-anatolica, una struttura caratterizzata da un movimento trascorrente sinistrorso in cui enormi blocchi di roccia accumulano costantemente stress elastico, liberandolo poi improvvisamente sotto forma di terremoti.

La sismicità storica e i precedenti distruttivi nella regione

La faglia Est-anatolica possiede una sismicità storica eccezionalmente documentata, contraddistinta nel corso dei secoli da lunghi intervalli di calma interrotti da improvvise e drammatiche crisi sismiche. Le cronache storiche e gli studi paleosismologici ricordano eventi di magnitudo catastrofica che hanno devastato le medesime aree nel 1513 e successivamente nel 1874. In epoca moderna, la memoria collettiva globale rimane profondamente segnata dalla tragica sequenza sismica del 6 febbraio 2023 nella regione di Kahramanmaraş. In quel frangente, 2 scosse consecutive di magnitudo Mw 7.8 e 7.5 causarono la rottura simultanea di diversi segmenti di faglia per oltre 400 km complessivi, provocando il collasso di migliaia di edifici e oltre 50mila vittime. I dati geodetici più recenti confermano che la provincia di Malatya e i segmenti limitrofi continuano a essere interessati da persistenti fenomeni di deformazione post-sismica e ridistribuzione delle sollecitazioni crostali.