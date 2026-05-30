Terremoto Messina, registrata una scossa tra Patti e San Piero Patti | DATI e MAPPE

Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato oggi alle ore 12:08 in provincia di Messina, con un epicentro localizzato nell’area compresa tra i comuni di Patti e San Piero Patti, ad una profondità di 7.5 km secondo i dati forniti dall’INGV. La scossa è stata chiaramente percepita in diversi comuni della zona. L’area di Messina e il versante settentrionale della Sicilia sono interessati da numerose faglie attive. La scossa odierna è compatibile con i movimenti lungo strutture tettoniche locali, che si inseriscono nel più ampio contesto della placca africana e della placca eurasiatica, le cui interazioni generano periodicamente terremoti nella regione.

Il rischio sismico è monitorato con attenzione dalle autorità e dall’INGV, che registra costantemente la sismicità.

Precedenti storici di terremoti a Messina

La provincia di Messina ha una lunga storia di eventi sismici. Il terremoto più noto rimane quello catastrofico del 1908, che causò ingenti danni e vittime. Eventi più recenti, come la scossa odierna, ricordano quanto la regione sia ancora soggetta a fenomeni sismici. Nonostante la magnitudo contenuta, le scosse di oggi servono a ricordare la necessità di una costante preparazione e prevenzione.

La scossa di oggi conferma come la provincia di Messina rimanga una zona sismicamente attiva, con un rischio costante legato alle faglie locali. Gli strumenti di monitoraggio e le analisi storiche rappresentano strumenti fondamentali per comprendere e prevenire gli effetti di futuri eventi sismici.