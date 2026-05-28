Terremoto nei Balcani, scossa nella notte: magnitudo 3.8 registrata al confine tra Bosnia e Montenegro | DATI e MAPPA

Una scossa di terremoto è stata registrata nella notte in Bosnia, alle 00:00 ora italiana, con una magnitudo 3.8 e una profondità di 10 km, secondo quanto indicato dai dati INGV. L’epicentro è stato localizzato in un’area caratterizzata da una complessa struttura geologica e da una sismicità non trascurabile. L’evento sismico, per energia rilasciata, rientra tra le scosse di magnitudo moderata, generalmente in grado di essere avvertite dalla popolazione nelle aree più vicine all’epicentro, soprattutto ai piani alti degli edifici o in condizioni di quiete notturna.

La profondità di 10 chilometri indica un terremoto relativamente superficiale: questo elemento può influire sulla percezione della scossa nelle zone prossime al punto di origine.

Magnitudo 3.8 e profondità di 10 km: cosa significa

La magnitudo 3.8 descrive l’energia liberata dal terremoto alla sorgente. Non si tratta di una scossa forte, ma è un valore sufficiente perché il sisma possa essere avvertito chiaramente nelle aree vicine, soprattutto se avvenuto in orario notturno, quando rumori e attività sono ridotti e la percezione dei movimenti è maggiore.

La profondità di 10 km è un altro dato rilevante. Un terremoto superficiale tende a trasmettere l’energia in modo più diretto verso la superficie rispetto a un evento più profondo. Per questo, anche una scossa di magnitudo contenuta può essere percepita distintamente nelle località prossime all’epicentro. La combinazione tra magnitudo 3.8 e ipocentro a 10 chilometri rende l’evento significativo dal punto di vista della sorveglianza sismica, pur senza indicare automaticamente conseguenze rilevanti.

Faglie e sismicità nei Balcani

L’area balcanica è una delle zone europee in cui la dinamica geologica è più articolata. La regione è interessata dall’interazione tra grandi blocchi crostali e da sistemi di faglie che attraversano il territorio con orientamenti differenti. Questa complessità tettonica contribuisce alla presenza di una sismicità diffusa, con eventi di diversa intensità che possono interessare sia le aree interne sia quelle prossime alla costa adriatica.

Nel contesto dei Balcani occidentali, le faglie attive e le strutture compressive o trascorrenti possono generare scosse anche a profondità relativamente basse. La scossa segnalata a 10 km di profondità si inserisce in un quadro geologico compatibile con terremoti crostali superficiali, tipici di aree dove la deformazione della crosta terrestre avviene lungo linee di debolezza già esistenti.

Rischio sismico della zona

Il rischio sismico dell’area balcanica non dipende soltanto dalla magnitudo dei terremoti, ma anche dalla vulnerabilità degli edifici, dalla densità abitativa, dalla qualità del costruito e dalla distanza dall’epicentro. In territori montuosi e urbanizzati in modo disomogeneo, gli effetti di una scossa possono variare sensibilmente da una località all’altra.

Una scossa di magnitudo 3.8 è normalmente associata a effetti limitati, ma può generare preoccupazione tra la popolazione, soprattutto quando avviene di notte. Le verifiche strumentali e il monitoraggio delle eventuali repliche sono fondamentali per seguire l’evoluzione del fenomeno e per distinguere un singolo evento isolato da una possibile sequenza sismica.

Precedenti storici e memoria sismica dell’area

La regione balcanica ha una lunga storia di terremoti, alcuni dei quali hanno segnato profondamente la memoria dei territori interessati. L’area compresa tra Bosnia, Montenegro, Albania, Serbia, Kosovo e Macedonia del Nord è nota per una sismicità distribuita lungo più sistemi tettonici, con eventi che nel tempo hanno coinvolto sia zone interne sia aree costiere.

Il richiamo ai precedenti storici è importante perché aiuta a leggere la scossa non come un episodio isolato dal punto di vista geologico, ma come parte di un quadro più ampio. La presenza di faglie, rilievi giovani e deformazioni crostali rende i Balcani una regione da monitorare costantemente. Anche quando gli eventi sono di magnitudo moderata, come in questo caso, il dato sismico contribuisce ad aggiornare la conoscenza del comportamento delle strutture attive.