Terremoto nelle Filippine: scossa sull’isola di Samar | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto magnitudo Mwp 5.9 ha colpito la regione orientale delle Filippine durante la giornata odierna, facendo scattare immediatamente l’allerta nelle province interessate. Secondo i dati ufficiali rilasciati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento sismico si è verificato precisamente alle ore 08:09 italiane, corrispondenti alle 14:09 locali. L’epicentro è stato individuato in un’area situata nei pressi dell’isola di Samar. Il terremoto ha avuto un ipocentro localizzato a una profondità di circa 87 km.

Le dinamiche tettoniche all’origine del fenomeno

Il verificarsi di simili eventi sismici in quest’area geografica è strettamente legato alla complessa configurazione tettonica che caratterizza l’intero arcipelago filippino. La regione si trova infatti lungo la cosiddetta “Cintura di Fuoco del Pacifico“, una zona di intensa attività vulcanica e sismica causata dall’interazione tra diverse placche. Nello specifico, il settore orientale delle Filippine è influenzato dalla convergenza tra la placca del Mar delle Filippine e la placca Eurasiatica. Il processo di subduzione, ovvero lo scorrimento di una placca al di sotto di un’altra, genera tensioni enormi lungo le faglie. La profondità di 87 km registrata per questo evento indica che la rottura è avvenuta all’interno della placca in subduzione, un tipo di terremoto che, sebbene molto energetico, tende a generare meno danni superficiali rispetto ai sismi più crostali e superficiali, ma che resta comunque indicativo dell’incessante attività geologica del sottosuolo.

La sismicità storica e i precedenti nell’area

La storia geologica delle Filippine è costellata di eventi sismici di grande rilevanza, con una frequenza che rende l’arcipelago uno dei territori a più alto rischio sismico al mondo. L’isola di Samar e le zone limitrofe hanno già sperimentato in passato terremoti di magnitudo superiore a 7.0, spesso accompagnati da importanti scosse di assestamento. La Faglia delle Filippine, che attraversa l’intero arcipelago da Nord a Sud, e la vicina Fossa delle Filippine sono i motori principali di questa pericolosità costante.