Terrificante incidente all’Aeroporto di Denver: pedone investito e ucciso da un aereo al decollo | VIDEO

Un aereo della Frontier Airlines ha investito e ucciso un pedone sulla pista dell’Aeroporto Internazionale di Denver, negli USA, durante il decollo, provocando un incendio al motore e costringendo i passeggeri all’evacuazione, hanno dichiarato le autorità aeroportuali. L’aereo, in rotta da Denver all’Aeroporto Internazionale di Los Angeles, “ha segnalato di aver investito un pedone durante il decollo al DEN intorno alle 23:19 di venerdì” 8 maggio, ha scritto l’account ufficiale dell’aeroporto su X. Un portavoce dell’aeroporto ha dichiarato che il pedone, che aveva scavalcato una recinzione perimetrale, è deceduto. Ha aggiunto che la persona non identificata è stata investita due minuti dopo essere entrata in aeroporto. Non si ritiene che la persona fosse un dipendente dell’aeroporto.

La conversazione con la torre di controllo

“Ci stiamo fermando sulla pista“, dice il pilota alla torre di controllo, secondo il sito ATC.com. “Abbiamo appena investito qualcuno. C’è un incendio al motore“. Il pilota dice al controllore del traffico aereo che a bordo ci sono “231 persone” e che “un individuo stava attraversando la pista”. Il controllore del traffico aereo risponde che stanno “mettendo in movimento i camion” prima che il pilota comunichi alla torre di controllo che “c’è del fumo nell’aereo. Stiamo procedendo all’evacuazione sulla pista“.

Il comunicato della compagnia aerea

La Frontier Airlines ha dichiarato in un comunicato che il volo 4345 è stato quello coinvolto nella collisione e che “è stato segnalato del fumo in cabina e i piloti hanno interrotto il decollo“. Non è chiaro se il fumo sia collegato all’impatto con il pedone. “L’Airbus A321 trasportava 224 passeggeri e sette membri dell’equipaggio“, ha affermato la compagnia aerea. “Stiamo indagando sull’incidente e raccogliendo ulteriori informazioni in coordinamento con l’aeroporto e altre autorità di sicurezza“.

Alcuni passeggeri feriti

I passeggeri sono stati quindi evacuati tramite gli scivoli e il personale di emergenza li ha trasportati al terminal con degli autobus. Il portavoce dell’aeroporto ha dichiarato che 12 passeggeri hanno riportato ferite lievi e cinque sono stati portati negli ospedali locali.

L’aeroporto di Denver ha dichiarato che il National Transportation Safety Board è stato informato e che la pista 17L, dove si è verificato l’incidente, rimarrà chiusa durante le indagini. La riapertura è prevista per oggi.