Tifone Jangmi in avvicinamento: Giappone in allerta per venti estremi e piogge torrenziali

Il tifone Jangmi si sta muovendo sopra le acque a Sud di Okinawa, presentando una pressione centrale di 980 hPa e venti massimi sostenuti fino a 30 metri al secondo nei pressi del centro. Secondo le rilevazioni della Japan Meteorological Agency, il sistema è in fase di ulteriore intensificazione e nelle prossime ore è atteso un progressivo avvicinamento verso le regioni di Okinawa e Amami. Tra domani e martedì, le suddette aree saranno esposte a venti molto forti e a un significativo rischio di mareggiate e innalzamento del livello del mare legato allo storm surge. Le condizioni meteo sono destinate a peggiorare rapidamente, con fenomeni intensi e persistenti.

In particolare, nella stessa finestra temporale sono previste precipitazioni molto abbondanti. Nella regione di Amami, nella giornata di martedì, le autorità meteorologiche segnalano la possibilità di piogge a livello di allerta, con rischio elevato di allagamenti e criticità idrogeologiche. Successivamente, il tifone dovrebbe cambiare leggermente traiettoria, spostandosi verso est e avvicinandosi alle coste del Giappone occidentale e orientale nella giornata di mercoledì.