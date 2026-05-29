TIM down: internet non funziona, disservizi in tutta Italia

Nella mattinata di oggi si stanno registrando forti disservizi sulla rete internet di TIM. I problemi sono iniziati intorno alle 08:30 e hanno raggiunto un picco di segnalazioni verso le 10:30, senza mostrare segni di rallentamento, secondo quanto riportato dal servizio di monitoraggio DownDetector. Numerosi utenti segnalano connessioni assenti o fortemente instabili. Le mappe delle segnalazioni mostrano un aumento improvviso dei problemi, compatibile con un’interruzione su larga scala o un malfunzionamento tecnico esteso. Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali sulle cause del disservizio né sui tempi di ripristino. Le segnalazioni restano elevate e in costante aggiornamento.