Tour de Hongrie, un cervo attraversa la strada davanti al gruppo: sfiorato l’incidente | VIDEO

Gli incontri ravvicinati tra il ciclismo professionistico e il mondo animale non sono una novità, ma quanto accaduto giovedì al Tour de Hongrie ha avuto contorni particolarmente spettacolari. Nelle prime fasi della tappa 2, un piccolo cervo è entrato improvvisamente sulla carreggiata mentre il gruppo stava sopraggiungendo. L’animale, nel tentativo di attraversare la strada e raggiungere l’altro lato, ha perso l’equilibrio proprio nel mezzo dell’asfalto. Dopo essere atterrato in maniera scomposta, è scivolato su un fianco finendo direttamente sulla traiettoria dei corridori che guidavano il gruppo.

La scivolata e il rischio di impatto

La scena si è consumata in pochi istanti. Il cervo è scivolato lungo la strada fino a raggiungere il margine della carreggiata, mentre i corridori in testa al gruppo hanno dovuto reagire con estrema rapidità per evitare un possibile incidente. Il rischio era concreto: con il gruppo lanciato e compatto, anche un solo contatto avrebbe potuto provocare una caduta di gruppo dalle conseguenze potenzialmente serie. L’animale, tuttavia, è riuscito incredibilmente a scivolare fino al bordo della strada, rialzarsi sull’erba e allontanarsi saltando via.

La prontezza dei corridori evita il peggio

A fare la differenza è stata soprattutto l’attenzione dei corridori nelle prime posizioni. Il ciclista della Soudal Quick-Step che si trovava in testa al gruppo, e che sembrava essere Martin Svrcek, è arrivato a un soffio dall’impatto con il cervo. La sua reazione è stata immediata: il corridore è riuscito ad aggrapparsi ai freni con decisione, evitando il contatto diretto con l’animale. Una manovra istintiva ma fondamentale, che ha impedito a un episodio già spettacolare di trasformarsi in una caduta pericolosa.

La dinamica dell’accaduto ha reso l’episodio particolarmente impressionante. Il piccolo cervo, dopo essere scivolato sull’asfalto davanti ai corridori, è riuscito a raggiungere il lato della strada senza essere travolto. Una volta sulla banchina erbosa, si è rialzato ed è scappato via.

Per i corridori, invece, la situazione si è risolta senza conseguenze rilevanti. L’attenzione e la capacità di reazione del gruppo hanno permesso di evitare il peggio in una fase della corsa in cui un ostacolo improvviso avrebbe potuto creare una situazione molto pericolosa.

Gli animali nelle corse di ciclismo: precedenti recenti

L’episodio del Tour de Hongrie si inserisce in una lunga serie di incontri inattesi tra animali e corridori nelle gare di ciclismo professionistico. Nel corso degli anni, il gruppo si è trovato più volte a dover fare i conti con presenze improvvise lungo il percorso, spesso difficili da prevedere e da gestire.

Quanto accaduto al Tour de Hongrie ricorda ancora una volta quanto le corse ciclistiche su strada siano esposte a variabili imprevedibili. Anche con percorsi controllati e misure di sicurezza, la presenza di animali lungo le strade può generare situazioni improvvise e difficili da neutralizzare. In questo caso, la combinazione tra fortuna, rapidità di riflessi e capacità di controllo dei corridori ha evitato conseguenze peggiori. Il cervo è riuscito ad allontanarsi e il gruppo ha proseguito la corsa, ma l’episodio resta una delle immagini più sorprendenti della tappa 2 del Tour de Hongrie.