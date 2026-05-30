Tragico incidente sul Gran Paradiso: un alpinista perde la vita sulla parete Nord

Questa mattina, un alpinista è morto dopo essere precipitato dalla parete Nord del Gran Paradiso. L’incidente si è verificato durante una scalata, mentre i due compagni di cordata hanno assistito all’accaduto rimanendo fortunatamente illesi. La montagna valdostana si conferma ancora una volta un ambiente affascinante ma estremamente pericoloso, dove anche gli alpinisti più esperti possono trovarsi in situazioni critiche. Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto prontamente per il recupero della salma dell’alpinista. L’operazione, condotta in un contesto di grande difficoltà tecnica, ha permesso di trasportare il corpo a Entreves per le procedure successive. Come dichiarato, “la salma è stata portata a Entreves”, dove saranno effettuate le necessarie operazioni di identificazione.

I compagni di cordata al sicuro

I due compagni di cordata, presenti durante l’incidente, sono stati recuperati in parete con verricello e condotti a valle. Fortunatamente, non hanno riportato ferite e non hanno avuto bisogno di intervento sanitario, sottolineando l’efficacia e la tempestività dell’intervento del soccorso alpino.

Le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente e il riconoscimento della vittima sono state affidate al Sagf di Entreves. Questo passaggio è fondamentale per determinare le cause della caduta e completare correttamente l’identificazione dell’alpinista.

La montagna tra fascino e pericolo

Il Gran Paradiso, con la sua parete Nord, rappresenta una sfida importante per gli alpinisti, offrendo scenari mozzafiato ma richiedendo preparazione, esperienza e prudenza. La tragedia di oggi evidenzia ancora una volta i rischi legati all’alpinismo in alta quota e la necessità di operazioni di soccorso tempestive ed efficaci.