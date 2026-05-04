Trasporto sanitario d’urgenza: l’Aeronautica Militare salva una bambina con un volo da Reggio Calabria a Genova

L’Aeronautica Militare ha portato a termine con successo un trasporto sanitario d’urgenza per una bambina di soli cinque anni, necessitante di cure immediate presso l’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova. La piccola paziente, che si trovava ricoverata presso il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria, ha potuto essere trasferita grazie all’intervento tempestivo della flotta aerea di Stato, che ha garantito un volo di emergenza sicuro e rapido.

La partenza da Reggio Calabria e l’operazione di coordinamento

L’operazione è stata attivata dalla Prefettura di Reggio Calabria, che ha richiesto l’intervento del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare. Quest’ultimo ha immediatamente mobilitato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti operativi che gestisce le missioni di pronto intervento per trasporti sanitari urgenti. Dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, il velivolo G650 è decollato dall’aeroporto di Ciampino nel primo pomeriggio, diretto verso Reggio Calabria.

A bordo del velivolo c’era un’equipe medica pronta a intervenire e assistere la piccola paziente durante il trasporto. Giunto a destinazione, l’aereo ha effettuato il rifornimento e proceduto con l’imbarco immediato della bambina, accompagnata dai medici. L’intervento ha seguito scrupolosamente tutte le procedure di sicurezza e le direttive per garantire la massima efficacia e velocità nel trasporto.

Atterraggio a Genova e il successivo trasporto verso l’ospedale

L’atterraggio a Genova-Sestri è avvenuto poco prima delle 16:00, con la bambina trasferita prontamente in un’ambulanza che l’ha accompagnata verso il Giannina Gaslini, uno degli ospedali pediatrici di eccellenza a livello nazionale. Questo tipo di intervento rappresenta una delle numerose missioni che l’Aeronautica Militare porta a termine ogni anno per il bene della collettività. Le operazioni di trasporto sanitario d’urgenza, infatti, non si limitano a salvare vite in pericolo, ma comprendono anche il trasporto di organi, equipe mediche e ambulanze. “Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia”.

Un servizio continuo e indispensabile per la sicurezza nazionale

L’operatività della flotta aerea di Stato è garantita 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi e equipaggi pronti ad operare anche in condizioni meteorologiche difficili. La disponibilità e la professionalità del personale consentono di rispondere con rapidità a qualsiasi richiesta di emergenza, come nel caso di questa missione, che ha visto un’azione tempestiva e decisiva per la salute della bambina.

Il coordinamento tra le istituzioni e le forze militari ha reso possibile un’operazione che ha coinvolto diverse componenti, tutte con un obiettivo comune: il salvataggio della vita umana. La missione svolta dall’Aeronautica Militare dimostra ancora una volta l’importanza del suo ruolo nel sistema di assistenza sanitaria d’emergenza del nostro Paese.

Il trasporto sanitario d’urgenza appena concluso rappresenta un esempio tangibile di eccellenza operativa e cooperazione tra istituzioni pubbliche per il bene della collettività. La disponibilità della flotta aerea di Stato, unita alla rapidità dell’intervento e alla competenza del personale sanitario, ha garantito che la bambina potesse ricevere le cure necessarie senza perdere tempo prezioso. Il servizio continuativo offerto dall’Aeronautica Militare contribuisce in modo fondamentale alla sicurezza nazionale e alla tutela della salute dei cittadini, dimostrando il valore insostituibile di queste operazioni di emergenza.