Trump-Mandalorian con Baby Yoda al suo fianco: la Casa Bianca celebra lo “Star Wars Day”

La Casa Bianca ha celebrato lo “Star Wars Day” con un’immagine generata dall’intelligenza artificiale del Presidente Donald Trump vestito con un’armatura mandaloriana e con in mano una bandiera americana, mentre Grogu, alias “Baby Yoda”, è infilato in una borsa appesa alla cintura. “In una galassia che esige forza, l’America è pronta. Questa è la via. Che il 4 maggio sia con voi“, recita il testo che accompagna l’immagine, riprendendo la frase più famosa della serie Disney+ e del prossimo film “The Mandalorian”. “Che il 4 maggio sia con voi” è un riferimento all’iconica frase di Star Wars “Che la Forza sia con te”, che ha ispirato la celebrazione annuale del 4 maggio dedicata a Jedi e Sith. Proprio per il gioco di parole che in inglese fa suonare molto simili le frasi ‘che la forza sia’ (‘May the force’) con ‘4 maggio’ (‘May the fourth’).

Il post su X per celebrare l’occasione l’anno scorso era molto più bellicoso: il Presidente appariva armato di una spada laser rossa, con un paio di aquile calve che lo osservavano da sopra le spalle e braccia muscolose con vene in evidenza sotto una tunica Jedi senza maniche. “Buon 4 maggio a tutti, compresi i fanatici della sinistra radicale che si battono con tanta forza per riportare nella nostra galassia Signori dei Sith, assassini, narcotrafficanti, prigionieri pericolosi e noti membri della gang MS-13. Voi non siete la Ribellione, siete l’Impero“, recitava il messaggio del 4 maggio dell’anno scorso. “Che il 4 maggio sia con voi”.

Il post di quest’anno ha scatenato un’ondata di nuovi meme ispirati all’immagine del comandante in capo nei panni del personaggio interpretato dall’attore e noto detrattore di Trump, Pedro Pascal. Una delle immagini mostrava il Presidente che si scolava shot di Don Julio nella cantina di Star Wars insieme a personaggi della saga come Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, Darth Vader e la Principessa Leia.

Lo stesso Trump ha fatto riferimento a Star Wars, soprannominando il direttore dell’Ufficio di gestione e bilancio Russell Vought “Darth Vader” lo scorso ottobre. “Lo chiamano Darth Vader… sta tagliando le priorità dei Democratici e non le riavranno mai più”, ha detto di Vought, definendo il responsabile del bilancio un “bravo uomo”.

Lo Star Wars Day

Ogni 4 maggio, milioni di fan in tutto il mondo festeggiano lo Star Wars Day, una giornata dedicata all’universo creato da George Lucas. La data non è casuale: è un gioco di parole con l’iconica frase “May the Force be with you” (Che la Forza sia con te), che assonanza vuole diventi “May the Fourth be with you” (il 4 maggio sia con te). Un gioco di parole diventato una tradizione planetaria.

La prima celebrazione non ufficiale risale al 1979, ma solo negli anni 2000 la giornata ha acquisito popolarità globale grazie ai social media e all’attivismo dei fan. Oggi, il 4 maggio è un appuntamento fisso con eventi speciali, maratone dei film, cosplay, mostre, e annunci esclusivi da parte della Lucasfilm e Disney.

In tutto il mondo, dai cinema ai parchi a tema, passando per i negozi e le piattaforme streaming, Star Wars Day è una festa pop che unisce generazioni. Che si sia devoti alla trilogia originale, ai prequel o alle nuove produzioni, il 4 maggio è l’occasione per celebrare una delle saghe più influenti della storia del cinema.