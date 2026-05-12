Turchia, alluvione a Samsun: piogge estreme trasformano le strade in fiumi di fango | VIDEO

Un violento episodio di maltempo in Turchia ha colpito Samsun provocando una situazione di forte criticità in area urbana. Le immagini diffuse, attribuite a Dursun Egrikaya, documentano una scena impressionante: strade trasformate in corsi d’acqua, una corrente fangosa che avanza tra edifici e negozi, veicoli circondati dall’acqua e materiali trascinati lungo la carreggiata. Dal video emerge un quadro di forte vulnerabilità urbana, con l’acqua che occupa interamente alcune strade e rende impossibile il normale transito dei mezzi. Nel filmato si vedono diverse automobili ferme o parzialmente bloccate nel fango e nell’acqua.

In alcune sequenze, la corrente attraversa la strada con forza, trascinando detriti, rami, oggetti e materiale fangoso. L’acqua appare torbida, densa, carica di sedimenti, segno di un deflusso intenso che ha probabilmente raccolto terra e residui lungo il percorso. Le immagini mostrano anche alcuni veicoli circondati dal flusso, con la corrente che scorre attorno alle ruote e invade la sede stradale. In un tratto, una strada sembra completamente cancellata dall’acqua, mentre le auto parcheggiate restano immobili in mezzo al fango. La scena restituisce la portata dell’allagamento a Samsun, con una dinamica che non riguarda solo accumuli d’acqua, ma un vero e proprio movimento violento di fango e detriti.

Piogge estreme in Turchia: la città travolta dal fango

L’elemento più evidente è la trasformazione dello spazio urbano. Marciapiedi, carreggiate e accessi agli edifici risultano invasi dall’acqua. In più punti, la corrente scorre tra i palazzi come un torrente improvvisato, rendendo difficoltoso distinguere il limite tra strada e area pedonale. La pioggia estrema a Samsun ha prodotto un effetto visivo drammatico: il fango si muove rapidamente lungo le vie, trascinando con sé materiali di varia natura. La presenza di detriti sparsi sulla strada indica la violenza del flusso e la difficoltà, in quelle condizioni, di garantire sicurezza negli spostamenti.

Auto bloccate e detriti nelle strade: le immagini dell’emergenza

Una delle sequenze più significative mostra alcune auto ferme in mezzo alla strada allagata, mentre l’acqua scorre attorno ai veicoli. In altri momenti, la telecamera riprende un’ampia area urbana ricoperta da fango e acqua, con veicoli parcheggiati o inclinati rispetto alla normale posizione sulla carreggiata.

Il video suggerisce una situazione di emergenza maltempo in cui anche pochi metri di strada possono diventare pericolosi. L’acqua non appare stagnante, ma in movimento: questo dettaglio è fondamentale perché una corrente anche apparentemente bassa può esercitare una forte pressione sui veicoli e sui pedoni. Si vedono edifici residenziali e attività ai piani bassi, con il flusso che lambisce le facciate e invade gli spazi immediatamente davanti agli ingressi.

In alcune immagini si notano persone affacciate o presenti a distanza dalla corrente, mentre la scena principale resta dominata dall’acqua fangosa. La presenza di veicoli bloccati, detriti e vie impraticabili rende evidente l’impatto dell’evento sulla mobilità cittadina.

Le immagini da Samsun, Turchia, colpiscono perché mostrano la potenza improvvisa dell’acqua in un ambiente cittadino. L’aspetto più impressionante non è soltanto l’altezza dell’acqua, ma la sua velocità e la quantità di fango e materiali trascinati. La strada diventa un canale, i veicoli perdono la loro funzione di mezzi di trasporto e si trasformano in ostacoli dentro una corrente torbida. Una situazione di vera emergenza.