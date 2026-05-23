Ucraina, tempesta di grandine a Sofiivska Borschahivka: strade imbiancate | VIDEO

Una violenta e improvvisa tempesta di grandine si è abbattuta con estrema forza sulla località di Sofiivska Borschahivka, situata nel distretto di Bucha, all’interno dell’Oblast di Kiev, in Ucraina. L’evento meteorologico estremo ha colto di sorpresa i residenti, scaricando in pochissimo tempo una quantità impressionante di precipitazioni ghiacciate. Le strade del centro abitato si sono rapidamente imbiancate, assumendo un aspetto surreale, tipicamente associato ai mesi più rigidi dell’inverno. Il rapido accumulo al suolo ha causato notevoli disagi alla viabilità locale, costringendo i cittadini a confrontarsi con una situazione del tutto eccezionale e paralizzando temporaneamente le normali attività quotidiane. L’impatto della intensa perturbazione ha generato veri e propri fiumi di ghiaccio che hanno invaso rapidamente le carreggiate principali e i marciapiedi.

Ucraina, tempesta di grandine a Sofiivska Borschahivka