Un cielo di luci sulla Terra: l’aurora boreale e i fulmini visti dallo Spazio | VIDEO

Roscosmos ha diffuso un suggestivo video girato dalla Stazione Spaziale Internazionale che mostra la Terra avvolta dalle aurore polari mentre si accendono continui lampi di fulmini nell’atmosfera. Le immagini sono state realizzate dal cosmonauta Sergey Kud-Sverchkov, che ha ripreso il pianeta durante un periodo di intensa attività geomagnetica. Il risultato è una sequenza in cui il confine tra notte terrestre e Spazio è animato dalle luci verdi e rossastre delle aurore e le scariche elettriche dei temporali.

Le aurore si formano quando particelle cariche provenienti dal Sole interagiscono con l’atmosfera terrestre, mentre i fulmini sono il risultato di potenti differenze di carica elettrica all’interno delle nubi temporalesche. Il video, girato a centinaia di km di altezza, offre così una doppia prospettiva sul pianeta: quella dei fenomeni cosmici che lo circondano e quella dei processi atmosferici che lo rendono dinamico e in continuo cambiamento.