Una singola tempesta geomagnetica può scatenare un’onda d’urto sul meteo locale: studio svela il sorprendente impatto sul clima terrestre

Il normale ciclo solare è solo un lieve sussurro climatico, ma le improvvise scosse geomagnetiche sono tutta un’altra storia. Queste eruzioni sembrano dirottare il vortice polare per riscrivere il meteo a terra. Per anni, gli scienziati hanno ipotizzato che il ciclo solare di 11 anni dia alla Terra solo una debole spintarella. Persino al massimo solare, la luce solare varia di meno di un decimo di punto percentuale, modificando le temperature globali di pochi centesimi di grado. In altre parole, il normale ciclo solare è una dolce marea nel sistema climatico. Ma che dire delle improvvise eruzioni solari?

Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters, ha scoperto che queste rapide tempeste magnetiche nell’alta atmosfera terrestre producono un segnale molto più forte per il meteo. L’analisi di 67 anni di dati mostra che una singola e intensa tempesta geomagnetica può scatenare drammatici cambiamenti meteorologici locali, ben oltre qualsiasi cosa ci si aspetterebbe dal lento ciclo solare. A quanto pare, le improvvise esplosioni di magnetismo solare possono “colpire il sistema climatico terrestre come colpi di cannone”.

Un sussurro solare VS. una scossa improvvisa

Anche al culmine dell’attività, la luminosità del Sole cambia a malapena, quindi i modelli climatici la ignorano in gran parte. Sono state proposte ipotesi come i raggi cosmici che inseminano le nuvole o i raggi UV solari che perturbano i venti, ma nessuna è stata confermata. Questo rende i nuovi risultati sorprendenti. Piuttosto che un lieve mormorio, le eruzioni solari sembrano abbattersi sulla circolazione atmosferica con una forza sorprendente, almeno su scala regionale. Questo studio dimostra che queste tempeste di breve durata – e non il lento ciclo di 11 anni – possono scuotere bruscamente le condizioni meteorologiche di superficie.

Analisi di decenni di dati

Per scoprire questi effetti, il ricercatore J. Raeder ha esaminato attentamente i dati dal 1950 al 2017. Ha abbinato l’indice orario di tempesta Dst (una misura standard delle perturbazioni geomagnetiche) con le mappe di rianalisi ERA5 del meteo nordamericano. Ogni volta che il Dst crollava, Raeder registrava anomalie nella temperatura superficiale, nella pressione atmosferica, nel vento, nelle precipitazioni e nella radiazione solare. I dati venivano ordinati in base all’intensità della tempesta e alla stagione, producendo mappe statistiche dell’impatto.

Il risultato è stato un ritratto ad alta risoluzione della connessione Sole-meteo. Quando si scatenano grandi tempeste, anomalie distintive si “inseriscono” improvvisamente. In inverno, ad esempio, una forte tempesta spesso coincide con una fascia di temperature insolitamente basse in alcune zone degli Stati Uniti (con un riscaldamento verso sud); in estate il pattern può invertirsi. Queste oscillazioni si intensificano e poi si attenuano nel giro di pochi giorni. Fondamentalmente, lo studio suggerisce che questi impulsi causati dalle tempeste possono superare di gran lunga la normale variabilità giornaliera.

Eruzioni invernali e accoppiamento dall’alto verso il basso

Gli effetti variano a seconda della stagione e della regione. Le mappe mostrano le scosse meteorologiche più intense in inverno. Perché in inverno? Un indizio probabile è il vortice polare stratosferico, una gigantesca circolazione ad alta quota che è più intensa nei mesi freddi. Una tempesta geomagnetica deposita energia nell’alta atmosfera, alterando il vortice polare, e questa perturbazione sembra propagarsi verso il basso. Di fatto, le regioni sottostanti la corrente a getto perturbata subiscono improvvisi cambiamenti di temperatura, pressione e vento.

È importante notare che i soliti sospetti non ne sono responsabili. I dati “escludono la precipitazione di particelle energetiche come causa“, osserva l’autore. Lo studio ha rilevato che i raggi cosmici o le particelle ad alta energia che piovono nell’atmosfera non spiegano le oscillazioni meteorologiche. Al contrario, le prove indicano un collegamento magnetosfera-atmosfera proveniente dall’alto. Come osserva lo studio, i pattern “indicano un meccanismo dall’alto verso il basso come l’accoppiamento del vortice polare”.

Guardando al futuro: previsioni e modelli

Questo è solo il primo passo. Finora, il lavoro si è concentrato solo sul Nord America (dove erano disponibili dati dettagliati) e su un approccio statistico. Non è ancora in grado di individuare con precisione la fisica sottostante o di stabilire se ogni continente sperimenti lo stesso fenomeno. Il lavoro futuro estenderà l’analisi a livello globale e testerà un maggior numero di tempeste.

Nel frattempo, la conclusione pratica è chiara: le condizioni meteorologiche spaziali potrebbero avere un impatto reale su di noi. I meteorologi potrebbero integrare gli avvisi di tempesta geomagnetica nelle previsioni. Ad esempio, un’allerta di tempesta intensa potrebbe segnalare l’arrivo di fronti freddi o cambiamenti del vento insolitamente forti. Anche i modelli climatici potrebbero necessitare di modifiche per includere questi effetti solari che si propagano dall’alto verso il basso.

Le tempeste solari potrebbero portare ben più di semplici spettacoli di luce. Come afferma Raeder, “le tempeste geomagnetiche hanno effetti profondi sul clima terrestre, ovvero su temperatura, pressione, vento, precipitazioni e irraggiamento solare“. Se questa conclusione è corretta, allora un’intensa attività meteorologica spaziale potrebbe effettivamente lasciare il segno sulla Terra, trasformando di fatto un’eruzione solare in uno shock meteorologico terrestre.