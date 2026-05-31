Uno studio clinico dimostra che un vaccino antitumorale a tripla azione può eradicare interi tumori nei pazienti: “risultati senza precedenti”

I medici hanno accolto con favore i risultati “senza precedenti“ di uno studio clinico che dimostra come un vaccino antitumorale a tripla azione possa eradicare interi tumori nei pazienti. Lo riporta il Guardian. In uno studio internazionale condotto in 11 Paesi, l’iniezione è stata somministrata a pazienti il ​​cui tumore si era diffuso o era tornato e la cui malattia non aveva risposto ad altri trattamenti. Il vaccino, chiamato amivantamab, ha ridotto le dimensioni dei tumori in oltre un terzo dei pazienti, con cambiamenti significativi osservati nel giro di poche settimane. In 15 di questi pazienti, i medici hanno riscontrato che il farmaco aveva completamente eliminato i tumori.

Kevin Harrington, professore di terapie biologiche contro il cancro presso l’Institute of Cancer Research (ICR) di Londra, ha dichiarato: “si tratta di risposte senza precedenti in pazienti la cui malattia è diventata resistente sia alla chemioterapia che all’immunoterapia. Questo gruppo di pazienti ha opzioni terapeutiche estremamente limitate, quindi osservare questo livello di beneficio è davvero straordinario“. Harrington, anche oncologo consulente presso il Royal Marsden NHS Foundation Trust, ha aggiunto: “questo trattamento ha il potenziale per giovare a migliaia di pazienti ogni anno”.

I risultati dello studio

Nello studio, 102 pazienti affetti da tumore della testa e del collo, il sesto tumore più comune al mondo, hanno ricevuto l’iniezione. I tumori si sono ridotti o sono scomparsi completamente in 43 pazienti, di cui 28 hanno mostrato una riduzione significativa e 15 sono stati completamente eradicati. I ricercatori hanno affermato che l’iniezione ha mostrato risultati simili anche in pazienti con tumore al polmone.

I risultati saranno presentati a Chicago in occasione del più grande congresso mondiale sul cancro, il congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO).

L’amivantamab

L’amivantamab, sviluppato da Johnson & Johnson, è attualmente in fase di valutazione in circa 60 studi clinici, principalmente per il tumore al polmone, ma anche per i tumori del colon-retto, del cervello e dello stomaco. L’iniezione mirata agisce sul cancro in tre modi. Blocca sia l’EGFR (recettore del fattore di crescita epidermico), una proteina che favorisce la crescita dei tumori, sia il MET, una via di segnalazione che le cellule tumorali spesso utilizzano per eludere il trattamento. Inoltre, contribuisce ad attivare il sistema immunitario per attaccare il tumore.

A differenza di molti trattamenti antitumorali, l’amivantamab viene somministrato tramite una piccola iniezione sottocutanea anziché per via endovenosa, rendendo il trattamento più rapido e comodo per i pazienti e molto più facile da somministrare in ambulatorio. La maggior parte degli effetti collaterali del trattamento, somministrato una volta ogni tre settimane, è stata di lieve o moderata entità, con meno di un paziente su 10 costretto a interrompere la terapia.

La testimonianza

Uno dei primi pazienti a beneficiarne è stato Carl Walsh. Walsh, 56 anni, a cui è stato diagnosticato un tumore alla lingua nel maggio 2024, ha iniziato a partecipare allo studio clinico OrigAMI-4 presso il Royal Marsden nel luglio 2025. “Inizialmente sono stato trattato con chemioterapia e immunoterapia, che purtroppo non hanno avuto successo”, ha affermato. “A quel punto, mi è stato consigliato di partecipare allo studio OrigAMI-4. Ora sono al mio 17° ciclo di trattamento e sono molto soddisfatto dei progressi finora ottenuti”.

Walsh, di Birmingham, ha dichiarato: “ora mi sento in grado di vivere una vita normale. Prima di iniziare lo studio, facevo fatica a parlare correttamente e trovavo difficile mangiare a causa del gonfiore e del dolore. Da quando ho iniziato il trattamento, il gonfiore si è ridotto significativamente e il dolore è migliorato notevolmente. Inoltre, non avverto più gli stessi effetti collaterali invalidanti che avevo durante la chemioterapia”.

Ha aggiunto: “quando la situazione era peggiore, mangiavo zuppa, budino di riso, scatolette di ravioli e spaghetti e tantissime frittate, il tutto integrato da tre bevande a base di latte nutriente al giorno, come prescritto dal medico. Ho perso parecchio peso. Dopo solo due cicli di trattamento, la mia alimentazione ha iniziato a tornare alla normalità e dopo sei mesi ho ripreso a mangiare una dieta completa. La cosa che ho apprezzato di più è stata la mia prima bella bistecca. La mia capacità di parlare è tornata completamente normale e al lavoro parlo regolarmente con le cuffie senza problemi”.

“Un significativo passo avanti”

I ricercatori hanno inoltre sottolineato che lo studio si è concentrato su pazienti affetti da tumori della testa e del collo, escludendo quindi quelli con carcinoma squamocellulare orofaringeo HPV-positivo. Questo aspetto è particolarmente significativo, hanno affermato, poiché i tumori della testa e del collo non causati dall’HPV sono generalmente più difficili da trattare, rendendo i progressi in questo gruppo di pazienti di fondamentale importanza.

I pazienti trattati con amivantamab hanno avuto una sopravvivenza media di 12,5 mesi dall’inizio del trattamento, nonostante fossero affetti da una forma di cancro con una prognosi molto sfavorevole una volta che le terapie standard smettono di essere efficaci.

Il Professor Kristian Helin, direttore generale dell’ICR, ha dichiarato: “questo studio dimostra come lo sviluppo di nuove terapie attraverso una rigorosa ricerca oncologica possa portare a progressi significativi, anche per i pazienti con opzioni terapeutiche molto limitate. Raggiungere questo livello di risposta tumorale e risultati di sopravvivenza incoraggianti in un gruppo di pazienti così difficile da trattare rappresenta un significativo passo avanti”.