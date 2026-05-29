Vasto incendio divampa nel Cagliaritano: elicotteri in volo e case evacuate

Vasto incendio nel territorio di Domus de Maria, nella città metropolitana di Cagliari, dove il Corpo Forestale è impegnato nelle operazioni di spegnimento in località “P.ta sa Pala de Ammettiu”. Il rogo, alimentato dalla vegetazione tipica della macchia mediterranea, ha richiesto un massiccio intervento aereo e terrestre. Sul posto stanno operando 2 elicotteri provenienti dalle basi operative del Corpo Forestale di Villasalto e Fenosu, impegnati nel contenimento delle fiamme che, nel corso delle ore, hanno raggiunto alcune case sparse nelle campagne della zona.

A causa della situazione di pericolo, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per l’evacuazione di 2 persone disabili residenti nell’area interessata dall’incendio. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal direttore delle operazioni della stazione Forestale di Teulada, che sta monitorando l’evoluzione del fronte del fuoco insieme alle squadre impegnate a terra.