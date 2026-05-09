Violenti temporali e grandine: allerta meteo in Bulgaria | VIDEO

Il maltempo torna a colpire con forza l’Europa sud-orientale, dove nelle ultime ore una linea temporalesca particolarmente severa sta colpendo i settori nordoccidentali della Bulgaria. Le aree di Vidin, Kula, Gramada, Boynitsa e Archar sono sotto letteralmente sotto scacco del maltempo, tra piogge torrenziali, grandine e forti raffiche di vento. Secondo il National Institute of Meteorology and Hydrology, si tratta di una struttura convettiva organizzata con caratteristiche di ‘bow echo’, una configurazione tipica delle tempeste più violente, in grado di determinare piogge torrenziali in un breve lasso di tempo e forti raffiche di vento. I rovesci risultano localmente molto intensi, tant’è vero che si segnalano allagamenti lampo soprattutto nei centri urbani.

Tra i fenomeni più temuti c’è anche la grandine, con chicchi che sono arrivati a raggiungere possono 1-2 centimetri di diametro, sufficienti comunque a causare danni a colture e auto. Anche l’attività elettrica è notevole, con tanti fulmini che accompagnano il passaggio della linea temporalesca.

Il contesto non è raro per questo periodo dell’anno: tra maggio e giugno, infatti, l’area balcanica è spesso teatro di contrasti tra aria caldo-umida e infiltrazioni fresche in quota, un mix esplosivo che favorisce lo sviluppo di violenti temporali e particolarmente organizzati.