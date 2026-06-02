2 Giugno segnato dal maltempo al Nord: piogge torrenziali insistono tra Piemonte e Lombardia

Una vasta fase di maltempo sta interessando il Nord Italia, dove dalla notte forti temporali accompagnati da precipitazioni molto intense insistono tra l’alto Piemonte e la Lombardia nordoccidentale. In queste ore i fenomeni più violenti stanno colpendo il Milanese occidentale, mentre nel Varesotto si registrano accumuli importanti: dalla mezzanotte sono caduti 119 mm di pioggia a Varese, 104 mm a Veddasca e 93 mm ad Arcisate. Da segnalare anche gli 80 mm di Omegna (VB) e i 76 mm a Nord di Verbania. La causa è l’arrivo della prima perturbazione atlantica di giugno, che ha definitivamente allontanato l’alta pressione dalla Penisola. Nel corso della giornata di oggi rovesci e temporali interesseranno gran parte del Nord, con il rischio di nubifragi, forti raffiche di vento e grandinate. Al Centro l’instabilità sarà più limitata e concentrata soprattutto nelle aree interne.

Domani la perturbazione continuerà a influenzare il tempo sull’Italia, portando nuovi rovesci e temporali in particolare sul Nord/Est e sulle regioni centrali, senza escludere fenomeni anche al Sud. Tra oggi e mercoledì è inoltre previsto un generale calo delle temperature, che segnerà la fine della fase di caldo anomalo su tutto il Paese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: