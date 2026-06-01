Aereo da turismo precipita nella Bergamasca: un morto e un ferito grave a Valbrembo

Un piccolo aereo da turismo, un Cessna 152, con a bordo due persone, è precipitato nei pressi di alcune abitazioni a Valbrembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo si è schiantato in una strada, forse mentre tentava un atterraggio. È successo intorno alle 16 di oggi. I Vigili del Fuoco hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo: per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza risultano tuttora in corso. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della compagnia di Zogno.