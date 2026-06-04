Allerta Meteo, avviso dell’Aeronautica Militare: “in 4 regioni forte maltempo tra stasera e sabato”

Allerta Meteo per “precipitazioni intense e abbondanti, localmente anche a carattere temporalesco“, da stasera e fino a sabato 6 giugno 2026, in 4 regioni del Paese (elenco di seguito). In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 12 di oggi, 4 giugno 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare pubblicato oggi 4 giugno 2026

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 14 del 4 giugno 2026: “Si prevedono precipitazioni intense e abbondanti, localmente anche a carattere temporalesco:

Dalla serata di oggi , giovedì 4 giugno 2026, e fino alle prime ore di domani, venerdì 5 giugno 2026, sul Piemonte , con particolare attenzione al settore nord;

, giovedì 4 giugno 2026, e fino alle prime ore di domani, venerdì 5 giugno 2026, sul , con particolare attenzione al settore nord; Dalla serata di oggi , giovedì 4 giugno 2026, e fino al tardo mattino di domani, venerdì 5 giugno 2026, sulla Lombardia centro-settentrionale;

, giovedì 4 giugno 2026, e fino al tardo mattino di domani, venerdì 5 giugno 2026, sulla centro-settentrionale; Dalle prime ore di domani , venerdì 5 giugno 2026, e fino al pomeriggio del giorno stesso, sul Trentino-Alto Adige ;

, venerdì 5 giugno 2026, e fino al pomeriggio del giorno stesso, sul ; Dal tardo mattino di domani, venerdì 5 giugno 2026, e fino alle prime ore di dopodomani, sabato 6 giugno 2026, sul Friuli-Venezia Giulia.

I fenomeni temporaleschi sopra citati saranno accompagnati da forti raffiche di vento e frequente attività elettrica“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: