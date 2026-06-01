Allerta Meteo: cosa fare se si viene sorpresi da grandine e downburst in autostrada al rientro dal Ponte del 2 Giugno. La guida

Il lungo fine settimana della Festa della Repubblica si avvia verso una configurazione sinottica complessa, con un severo peggioramento delle condizioni meteo che colpirà duramente gran parte delle regioni centro-settentrionali proprio in coincidenza con il massiccio rientro in auto. Quando le previsioni del tempo evidenziano il rischio concreto di severi fenomeni convettivi, il pericolo maggiore non è legato alla pioggia battente, ma alla rapidità con cui si possono incontrare grandinate e downburst, ovvero le violente raffiche di vento discendenti che accompagnano le celle temporalesche più strutturate. Trovarsi al volante in questi frangenti richiede una conoscenza immediata delle manovre di emergenza da attuare, trasformando le informazioni meteo in uno strumento di autoprotezione.

L’aumento dell’intensità di questi eventi impone una gestione della guida radicalmente diversa rispetto al passato. Non si tratta di avere paura, ma di applicare regole di comportamento per difendere la propria incolumità e limitare i danni strutturali al veicolo quando la visibilità scende improvvisamente al di sotto dei 50 metri.

Guida in autostrada: come comportarsi in caso di grandine

L’idea sulla gestione di questa criticità si scontra con un errore psicologico molto comune: istintivamente, molti automobilisti tendono a frenare bruscamente o, peggio, a fermarsi sotto i cavalcavia o all’interno delle gallerie in attesa che la grandinata finisca. Questa manovra, dettata dal panico, rappresenta il pericolo più grave in assoluto poiché trasforma il tratto stradale in un imbuto, aumentando esponenzialmente il rischio di tamponamenti a catena devastanti.

La regola fondamentale è mantenere la calma, ridurre la velocità in modo progressivo e accendere le quattro frecce. Se la carrozzeria viene colpita dai chicchi di grandine, bisogna proseguire lentamente fino alla prima area di servizio disponibile o alla prima uscita, evitando categoricamente la sosta sulla corsia di emergenza, che deve rimanere libera per i mezzi di soccorso.

Il downburst: riconoscere le raffiche di vento e difendere la traiettoria

Un altro pericolo insidioso e spesso confuso con le trombe d’aria è il downburst, caratterizzato da venti lineari che possono superare i 100 chilometri orari, in grado di causare pericolosi derapage. Al volante, l’arrivo del downburst si riconosce dall’improvviso sollevamento di polvere e detriti sull’asfalto, seguito da una pioggia orizzontale violentissima.

In questo preciso istante, il suggerimento è quello di afferrare il volante con entrambe le mani, mantenendo una presa salda per contrastare le sbandate laterali causate dall’effetto vela, un fenomeno che colpisce non solo i telonati e i camper, ma anche le normali automobili. Se le raffiche rendono impossibile il mantenimento della corsia, l’unica soluzione pratica è decelerare senza toccare il freno in modo brusco, lasciando che il freno motore stabilizzi il baricentro dell’auto.

Gli errori da evitare: climatizzazione e pneumatici durante il nubifragio

La sicurezza durante un forte break temporalesco passa anche attraverso la gestione dell’abitacolo. L’irruzione improvvisa di aria fredda, capace di far crollare la temperatura esterna anche di 12°C in pochi minuti, provoca l’immediato e totale appannamento dei vetri interni a causa dell’elevato tasso di umidità preesistente. L’azione corretta da compiere immediatamente è attivare il condizionatore al massimo della potenza in modalità sbrinamento anteriore e inserire il ricircolo dell’aria per asciugare l’ambiente in pochissimi secondi.

Prestare attenzione all’aquaplaning è l’ultimo tassello: quando lo strato d’acqua sull’asfalto supera i pochi millimetri, gli pneumatici perdono aderenza. In quel momento, l’errore fatale è girare il volante; bisogna invece mantenere le ruote dritte e sollevare gradualmente il piede dall’acceleratore affinché le gomme non riprendano il contatto con la superficie stradale.