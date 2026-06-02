Allerta Meteo Emilia Romagna, anche domani forti temporali: attenzione a piene e frane, ecco dove

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali, valida per la giornata di domani, mercoledì 3 giugno. In particolare, è stata emessa allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di BO, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di BO, RA, FC, RN; per temporali nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN. Per mercoledì 3 giugno, “sono previste condizioni favorevoli a temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili di notte ed al mattino sui rilievi centro-orientali e la Romagna, in attenuazione nel corso della giornata. Nelle zone montane e di crinale centro-orientali interessate dai rovesci saranno possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici puntualmente superiori alle soglie 1”, si legge nel bollettino di allerta.

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