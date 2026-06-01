Allerta Meteo Emilia-Romagna: burrasca forte e temporali il 2 Giugno, scatta il codice arancione

Allerta meteo per temporali e vento forte domani 2 giugno 2026 in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo e arancione per alcune aree del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 2 giugno 2026. Di seguito il bollettino completo con la mappa delle aree interessate e tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Per la giornata di domani martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle aree di pianura e sul settore occidentale della Regione“, si legge nel bollettino. “Nelle zone collinari e montane interessate dai temporali non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore. Nelle ore serali si prevede inoltre un’intensificazione del vento dal quadrante sud-occidentale fino a valori di burrasca (tra 62 e 74 km/h) sui rilievi centro-orientali, con ulteriori rinforzi di raffica fino a valori di burrasca forte (tra 75 e 88 km/h) sulle aree del crinale”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.