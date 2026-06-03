Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani burrasca, le zone più colpite

Allerta meteo per vento forte in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per alcune aree del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido dalla 12 di oggi 3 giugno per l’intera giornata di domani 4 giugno 2026. Di seguito il bollettino completo con la mappa delle aree interessate e tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Dalle 12:00 del 03 giugno 2026 VERDE nessuna allerta“. Per il pomeriggio-sera di oggi 3 giugno “non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento, nelle zone montane e di crinale centro-orientali interessate dai rovesci non si escludono residui fenomeni di ruscellamento e frane su versanti particolarmente fragili“, viene spiegato nel bollettino.

“Dalle 00:00 del 04 giugno 2026 Allerta GIALLA per vento nelle province di PC, PR, RE, MO“. Per la giornata di giovedì 4 giugno “sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su settore appenninico centro-occidentale in serata“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.