Allerta Meteo Emilia Romagna, domani venti di burrasca e rischio temporali: ecco dove

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo gialla per vento, valida per la giornata di domani, venerdì 5 giugno. Per la giornata di venerdì 5 giugno, “sono previsti venti di burrasca moderata (62-74km/h) da sud-ovest, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, sui settori appenninici specie in prossimità dei crinali con attenuazione a partire dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio, sui settori costieri, non si escludono inoltre venti forti (50-61km/h) di sud-est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. Non si escludono, infine, rovesci o temporali isolati, più probabili su Romagna e settore occidentale della regione”, si legge nel bollettino di allerta.

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