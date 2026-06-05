Allerta Meteo Emilia Romagna, peggioramento dal pomeriggio: temporali e venti forti, le aree colpite

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo gialla per temporali, valida dalle 12:00 di venerdì 5 giugno fino alle 00:00 del 7 giugno. Per la seconda parte della giornata di venerdì 5 giugno, “sono previsti temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionale. Sui settori costieri, non si escludono inoltre venti forti (50-61km/h) da sud-est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. Per sabato 6 giugno non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento, tuttavia non si escludono rovesci residui, anche temporaleschi, nelle prime ore della giornata”, si legge nel bollettino di allerta.

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