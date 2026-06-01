Allerta Meteo, Festa della Repubblica con temporali forti e diffusi: rischio grandine grossa, forti venti e tornado. Le regioni colpite

Domani, la Festa della Repubblica sarà caratterizzata da un forte maltempo al Nord Italia. L’arrivo di un marcato impulso perturbato di origine atlantica, infatti, causerà piogge diffuse e fenomeni temporaleschi localmente intensi, con il rischio di grandine, anche di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e persino tornado. In considerazione della situazione attesa, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata di domani, martedì 2 giugno. Ecco dove si concentreranno i principali rischi e come evolverà la situazione nel corso della giornata.

Allerta Meteo: mappa e bollettino PRETEMP

“Con l’ingresso al mattino di una nuova saccatura di aria più fredda da nord-ovest ha inizio una nuova intensa fase perturbata, prima al Nord e in seguito nel resto della penisola. Un Livello 2 viene emesso per Prealpi, Pianura Padana occidentale e centrale e pianure del Triveneto per temporali forti e diffusi, con grandine localmente anche di grandi dimensioni e raffiche di vento forti. Saranno possibili trombe d’aria, specie fra Lombardia orientale e Basso Veneto”, si legge nel bollettino di PRETEMP. “Un più ampio livello 1 comprende il resto delle regioni del Nord, l’Appennino Settentrionale e la Toscana per temporali, anche localmente forti, ma con sviluppo più incerto. Il livello 0 circonda queste aree e comprende parte dell’Appennino Centrale per isolati temporali pomeridiani”, riporta il bollettino.

Aree con Livello 2

“L’arrivo da nord-ovest di una saccatura di aria fredda è associato a un rapido calo della pressione al suolo in Pianura Padana. Questo intensificherà nel primo pomeriggio correnti in scavalcamento degli Appennini, la cui convergenza con i flussi umidi dall’Adriatico potrà innescare temporali a partire dal primo pomeriggio, specie a ridosso dell’asta del Po. Una volta attivi, si sposteranno con direzione prevalente nord-est. L’instabilità sarà moderata-alta (maggiore a nord e a ridosso del fiume Po, con picchi oltre 1800 J/Kg) unita ai moderati valori di DLS, favoriranno lo sviluppo di temporali intensi, che diversi modelli simulano anche in forma di supercelle (updraft helicity moderata). In presenza di questo tipo di temporali, sarà probabile grandine di medie dimensioni e non si escludono episodi di grandinate di grandi dimensioni (> 5cm), oltre a raffiche di vento forti (PWAT da moderato ad alto). Fra Lombardia orientale, Basso Veneto e l’asta del fiume Po, si ritiene possibile lo sviluppo di fenomeni vorticosi, dato l’ambiente favorevole (convergenze nei bassi strati e SHR superiore a 250 m^2/s^2)”, spiegano gli esperti di PRETEMP.

Aree con Livello 1

“All’interno del livello 1 i temporali assumeranno meno probabilmente l’intensità prevista per le aree poste a livello 2. Tuttavia anche qui saranno possibili, localmente, temporali intensi con associata grandine fino a medie dimensioni (2-5cm). In particolare, il livello 1 comprende anche Golfo Ligure e Toscana, dove alcuni modelli prevedono una linea di temporali intensi, anche se i parametri simulati indicano una minore intensità rispetto ai temporali in sviluppo sulla Pianura Padana. Sulle pianure dell’Emilia-Romagna il livello 1 è legato anche all’incertezza sull’interessamento da parte dei temporali lungo l’asta del Po anche di aree più a sud, per via della forte ventilazione contraria in discesa dagli Appennini, condizione comunque necessaria per il loro sviluppo”, concludono gli esperti di PRETEMP.

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