Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia, 2 giugno con maltempo: temporali forti e piogge intense

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutta la regione valida dalle ore 18:00 del 2 giugno alle ore 12:00 del 03 giugno. “Una saccatura atlantica interesserà la regione da martedì sera a mercoledì mattina, favorendo inizialmente un afflusso di correnti meridionali umide; al passaggio del fronte affluiranno masse d’aria settentrionali più fresche”, si legge nel bollettino di allerta. “Martedì 2 giugno: al mattino prevalenza di tempo stabile. Dal pomeriggio saranno probabili dei rovesci e dei temporali sparsi sulla zona montana, verso sera la probabilità e la frequenza di temporali aumenterà su tutta la regione. Sulla costa dal pomeriggio soffierà Scirocco moderato. Nella notte fra martedì e mercoledì mattina, su tutte le zone saranno possibili, a più riprese, dei temporali forti, con piogge localmente intense”, si legge ancora.

“Mercoledì 3 giugno: nelle prime ore della giornata saranno ancora possibili dei temporali forti, con piogge localmente intense, con vento da sud o sudovest anche sostenuto sulla costa. Al passaggio del fronte possibili raffiche di vento sostenute o forti da nord; in giornata miglioramento con rovesci e temporali residui, soffierà Bora moderata sulla costa”, riporta il bollettino.

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