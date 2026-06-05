Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia, possibili temporali stazionari con piogge intense da stasera: ecco dove

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: possibili rovesci e temporali stazionari tra le Prealpi Carniche e l'alta pianura pordenonese che potranno determinare piogge localmente intense

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La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica su FVG-A, valida dalle ore 18:00 di oggi alle 06:00 di domani, sabato 6 giugno. “Nelle prossime ore correnti umide sudorientali e di Scirocco nei bassi strati tenderanno a convergere verso le Prealpi Carniche”, si legge nel bollettino di allerta. Dal tardo pomeriggio di oggi, 5 giugno, “saranno possibili rovesci e temporali stazionari tra le Prealpi Carniche e l’alta pianura pordenonese che potranno determinare piogge localmente intense. Domani possibili piogge pomeridiane tra Alpi e Prealpi Carniche. Domenica non sono previste precipitazioni significative”, riporta il bollettino di allerta.

Il verificarsi di tali eventi può comportare situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, innalzamento dei corsi d’acqua nel bacino del Livenza, fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità”, viene evidenziato.

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