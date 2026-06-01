Allerta Meteo, Giugno inizia con temporali e grandine di 5 cm: le regioni più a rischio oggi

Giugno inizia all’insegna del maltempo in diverse regioni italiane. Nel corso della giornata temporali anche intensi interesseranno soprattutto il Nord/Est e parte del Centro, con rischio di grandine di grosse dimensioni, nubifragi localmente persistenti e forti colpi di vento. Le condizioni più severe sono attese tra Friuli-Venezia Giulia orientale e aree limitrofe, ma fenomeni temporaleschi sono previsti anche lungo la dorsale appenninica. In considerazione della situazione attesa, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco dove si concentreranno i principali rischi e come evolverà la situazione nel corso della giornata.

Allerta Meteo: mappa e bollettino PRETEMP

Nelle prime ore della giornata di oggi 1° giugno, “le regioni centro-settentrionali del dominio di previsione saranno soggette ad un nuovo impulso instabile. Esso provocherà temporali localmente forti in nottata tra Veneto orientale e FVG in nottata. Successivamente, altri temporali in genere non intensi sono possibili sul Centro (specialmente su Appennini e Marche) e nuovamente tra Veneto e FVG nel pomeriggio. Tra FVG orientale e la Slovenia è possibile qualche temporale forte“, si legge nel bollettino elaborato dagli esperti PRETEMP. “Un Livello 1 è stato attribuito per il FVG orientale e la Slovenia per grandine con diametri compresi tra 2-5cm. Un Livello 0 viene emesso per il resto del Nord per grandinate di piccole dimensioni (1-2cm), nubifragi in genere non persistenti e raffiche di vento convettive. Un Livello 0 è stato emesso per le altre aree del Centro-Sud per nubifragi e occasionali grandinate con accumulo (specie sulla Toscana orientale)“.

Allerta Meteo per il pomeriggio-sera: focus aree Livello 1

“Le ore pomeridiano-serali saranno caratterizzate da una moderata instabilità su questa sezione. L’onda corta transitata nella notte causerà ancora l’afflusso di correnti debolmente cicloniche in quota, favorendo la formazione di convezione intensa“, prosegue il bollettino. “Il MLCAPE si attesterà tra i 1300-1500J/Kg e il bulk shear 0-6km sarà tra l’intervallo dei 15-20 m/s, costituendo anche la possibilità di avere convezione supercellulare. Tuttavia, Lo storm-mode, in base agli odografi della zona prevalentemente stirati, risulterà prevalentemente di natura multicellulare. Nel caso in cui si dovesse svilupparsi qualche supercella, si evidenza la possibilità di avere grandine tra 3-5cm di diametro, data l’entrata di aria più fredda in media troposfera (-15/-16°C) e per downburst“.

Aree Livello 0

Sul Nord Italia, la convezione già attiva nelle ultime ore della giornata di ieri è proseguita nella notte. “Nel pomeriggio-sera vi sarà una nuova possibilità di avere dei temporali generalmente di debole entità. Uno strato subsidente in media troposfera e un piccolo strato di inibizione fino al primo km limiteranno la convezione in pianura, facendola rimanere relegata principalmente alle zone prealpine e di pedemontana“, sottolinea PRETEMP. “Sugli appennini e le zone sub-appenniniche tra Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche si prevede lo sviluppo di convezione multicellulare durante le ore pomeridiane. L’innesco di questi temporali avverrà anche per l’azione indiretta della piccola onda da NW e dal sollevamento orografico. In tal contesto, i rischi principali saranno dovuti ai nubifragi localmente persistenti e a qualche occasionale grandinata anche con accumulo, specialmente sulla Toscana dove il flusso sarà più debole“, conclude PRETEMP.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: