Allerta Meteo, il maltempo rovina il 2 Giugno in 5 regioni: avviso dell’Aeronautica Militare

Allerta Meteo per il 2 Giugno, Festa della Repubblica: sarà una giornata caratterizzata da forte maltempo in diverse regioni, in particolare si registreranno “precipitazioni intense e abbondanti a prevalente carattere temporalesco“. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 12 di oggi, 1° giugno 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare pubblicato oggi 1° giugno 2026

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 14 del 1° giugno 2026: “Nella giornata di domani, martedì 2 giugno 2026, si prevedono precipitazioni intense e abbondanti a prevalente carattere temporalesco:

dalle primissime ore e fino a sera sul Piemonte ;

; dalle primissime ore e fino a termine giornata sulla Lombardia ;

; dalla mattina e fino a termine giornata sui settori occidentali e settentrionali dell’ Emilia-Romagna ;

; dal pomeriggio e fino alla mattina di dopodomani, mercoledì 3 giugno 2026, su Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

I temporali saranno accompagnati da forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: