Allerta Meteo, inizia un’altra settimana di forte maltempo: da oggi temporali violenti e rischio nubifragi da Nord a Sud

L’estate stenta a decollare in modo stabile sul bacino del Mediterraneo, lasciando spazio a una configurazione meteorologica decisamente turbolenta. Oggi, lunedì 8 giugno, l’Italia si trova ad affrontare l’apertura di un’altra settimana caratterizzata da un forte maltempo diffuso e potenzialmente pericoloso. Questa nuova ondata di severa instabilità atmosferica è innescata direttamente da un flusso fresco e umido proveniente dall’Oceano Atlantico, capace di penetrare nel cuore del territorio italiano e di destabilizzare profondamente gli strati inferiori dell’atmosfera. Nel corso del pomeriggio odierno sono attesi violenti temporali pomeridiani che colpiranno a macchia d’olio diverse regioni del Paese. Le aree settentrionali maggiormente a rischio saranno il Trentino Alto Adige, la Lombardia e l’Appennino emiliano, dove i fenomeni potrebbero risultare localmente intensi. Spostandosi verso le regioni centro-meridionali, la fenomenologia temporalesca si farà sentire con forza soprattutto nelle zone interne e montane di Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata.

Le immagini inviate dal satellite in diretta mostrano già un evidente e rapido incremento della nuvolosità diurna, che si sta concentrando con vigore lungo l’intera dorsale delle Alpi e degli Appennini, rappresentando il chiaro segnale premonitore dei fenomeni che si scateneranno a breve.

Martedì 9 giugno: l’intensificazione del maltempo al Nord e sulle Alpi

La situazione meteorologica è destinata a subire un ulteriore e vistoso peggioramento nelle prossime ore, con l’apice della prima fase perturbata. Domani, martedì 9 giugno, il fulcro del maltempo al Nord si farà ancora più incisivo, supportato da un ulteriore afflusso di aria fresca in quota. Gli esperti prevedono lo sviluppo di temporali molto violenti che colpiranno in modo esteso e ripetuto il Piemonte, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Questa imponente cella perturbata non si limiterà a colpire il territorio italiano, poiché appena oltre il confine alpino anche Svizzera e Austria saranno letteralmente flagellate da fenomeni meteorologici di estrema intensità. Il forte contrasto termico tra l’aria calda preesistente nei bassi strati e l’afflusso instabile oceanico determinerà un alto rischio di nubifragi e grandinate di grosse dimensioni, con potenziali disagi alla circolazione stradale, allagamenti e criticità idrogeologiche repentine. Parallelamente alla violenza delle precipitazioni, assisteremo a una vera e propria picchiata termica, con temperature in calo drastico che riporteranno temporaneamente un clima quasi autunnale su tutto il settentrione.

L’evoluzione nei giorni successivi: la perturbazione scivola verso il Centro-Sud

Questo scenario di spiccata instabilità non si esaurirà affatto nell’arco delle prime quarantotto ore, ma darà vita a un’evoluzione complessa. Le previsioni a medio termine indicano chiaramente che il maltempo insisterà per tutta la settimana, compiendo una graduale ma inesorabile estensione verso le regioni centro-meridionali e lungo il versante adriatico. Le masse d’aria fresca e instabile di origine atlantica, non riuscendo a superare direttamente l’imponente barriera geografica delle Alpi, aggireranno l’ostacolo montuoso da est, compiendo una traiettoria retrograda. Questo movimento le porterà a piombare violentemente verso l’area compresa tra i Balcani e la nostra penisola. Di conseguenza, l’asse del maltempo si sposterà progressivamente verso il meridione. I primi settori a sperimentare questa recrudescenza temporalesca saranno le Marche, l’Abruzzo e il Molise, dove si registreranno piogge battenti. Successivamente, la perturbazione guadagnerà ulteriore terreno investendo in modo diretto la Puglia, la Calabria, la Basilicata e la Sicilia orientale, zone dove si manifesteranno forti temporali e colpi di vento improvvisi.

L’eccezione della Sardegna e l’analisi termica generale

In questo contesto fortemente perturbato che avvolgerà gran parte dello Stivale, si registrerà comunque una netta ed evidente eccezione geografica sul versante occidentale. Le mappe meteorologiche confermano infatti che il tempo resterà bello e ampiamente soleggiato in Sardegna per quasi tutta la durata della settimana. L’isola si troverà protetta dai flussi più instabili grazie alla parziale rimonta di un cuneo anticiclone, garantendo giornate stabili e cieli sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, l’influenza della ventilazione fresca settentrionale che accompagnerà la perturbazione si farà sentire anche su questo settore, impedendo alle colonnine di mercurio di impennarsi verso l’alto e mantenendo il clima gradevole, senza eccessi di caldo o picchi di afa tropicale. Per il resto d’Italia, l’ondata di instabilità atmosferica si tradurrà in un break stagionale prolungato, che costringerà i cittadini a tenere gli ombrelli a portata di mano e a monitorare costantemente i bollettini di allerta meteo emanati dalla Protezione Civile.

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