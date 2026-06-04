Allerta Meteo Liguria: nuovo passaggio perturbato, forti piogge in arrivo

Nuova fase di maltempo in arrivo sulla Liguria nelle prossime ore. Un fronte perturbato attraverserà la regione tra la notte e le prime ore di domani venerdì 5 giugno, con possibili rovesci intensi ma di breve durata. Arpal segnala una bassa probabilità di temporali forti su gran parte del territorio, mentre il miglioramento è atteso già dalla mattinata di domani. “Nelle prossime ore è in arrivo un nuovo passaggio perturbato che farà sentire i propri effetti sulla Liguria soprattutto nella notte fra mercoledì e giovedì, con rapido miglioramento già dalla mattinata di domani. I segnali modellistici odierni non vedono precipitazioni stazionarie, ma alti valori di umidità in atmosfera che potrebbero trasformarsi in rovesci anche molto intensi di breve durata“, spiega Arpal in una nota. Per questo motivo “non si arriva all’emanazione di un’allerta meteo, ma “solo” alla “Bassa probabilità di temporali forti” (nello specifico su B, C, D, E, cioè tutta la regione tranne l’estremo ponente). Tuttavia ci si aspetta localmente la possibilità di piogge anche molto forti, per quanto si desume dalla modellistica adesso disponibile, destinate a spostarsi da ponente verso levante senza stazionare a lungo sullo stesso territorio“. Il fronte perturbato infatti attraverserà la regione “con rovesci previsti su B e D nella prima parte della notte e poi un passaggio su C ed E nelle prime ore di domani, con una situazione in rapido miglioramento proprio nella mattina di venerdì“, conclude Arpal.

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