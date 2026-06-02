Allerta meteo Liguria: scuole chiuse alla Spezia per temporali

Domani 3 giugno tutte le scuole della Provincia e del Comune della Spezia resteranno chiuse a causa dell’allerta meteo arancione per temporali nel Levante ligure, emanata da Arpal. La decisione è stata presa dal presidente della Provincia e sindaco Pierluigi Peracchini, per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire possibili disagi derivanti dalle forti precipitazioni previste. L’ordinanza dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza anche all’Università, negli istituti tecnici superiori, nelle scuole e negli istituti tecnici post-diploma, al conservatorio G. Puccini e nei centri di formazione professionale.

La chiusura riguarda anche i servizi per l’infanzia, comprese le attività educative e ricreative, i centri di aggregazione per i minori, i centri socio educativi per i minori, i centri sociali per gli anziani e il centro socio educativo per i disabili.

Raccomandazioni in caso di forti piogge

Il Comune della Spezia invita a limitare al massimo gli spostamenti in auto. Nelle aree più soggette ad allagamento, viene raccomandato di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada, per prevenire danni e inconvenienti. La misura preventiva è stata adottata per ridurre i rischi legati alle intense precipitazioni previste dall’allerta meteo arancione.

Le scuole resteranno chiuse anche in altri Comuni del Levante ligure, come Santa Margherita Ligure (Genova). L’ordinanza conferma la gravità dell’allerta meteo, che interesserà tutta la zona fino al termine della giornata di domani, con possibili allagamenti e disagi alla viabilità.

Protezione civile e cittadini in allerta

La sospensione delle attività scolastiche e sociali vuole tutelare i gruppi più vulnerabili, in particolare minori, anziani e persone con disabilità. Come sottolineato dal sindaco Pierluigi Peracchini, la priorità resta “limitare al massimo gli spostamenti in auto e per le aree più soggette ad allagamento di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada”. La popolazione è dunque invitata a seguire le indicazioni e a prestare la massima attenzione fino al termine dell’allerta meteo.

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