Allerta Meteo Lombardia, 2 giugno con forti piogge e temporali: rischio grandine e forte vento

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, rischio idraulico e rischio temporali su tutta la regione per la giornata di domani, martedì 2 giugno. Per la restante parte di oggi, 1 giugno, “si prevede una situazione meteorologica in prevalenza stabile per il veloce transito di un promontorio anticiclonico, con l’eccezione dei settori più orientali dove permane dell’aria più fresca in quota associata al transito perturbato delle scorse ore. Per questo motivo si conferma con buona probabilità lo sviluppo locale di brevi rovesci e occasionali temporali nel pomeriggio su Prealpi Orobie e Bresciane, in possibile trasferimento verso i settori di pianura vicini. Moderato rinforzo del vento da Est dalla seconda metà del pomeriggio, con raffiche massime fino a 36-40km/h possibili parte della pianura centrale e orientale”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, martedì 2 giugno, “si prevedono precipitazioni su tutto il territorio lombardo, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale. In una prima fase è attesa l’attivazione di rovesci e temporali già nelle prime ore della notte su Alpi e Prealpi Occidentali, specie Varesotto, Alto Lario e Valchiavenna; seguirà in mattinata l’attivazione di rovesci e temporali, anche forti, su gran parte della Pianura con strutture in movimento da Sud-Ovest verso Nord-Est, con coinvolgimento al più tardi nel primo pomeriggio anche dei settori orientali. Dalla seconda parte del pomeriggio è altresì probabile un nuovo transito di rovesci e temporali da Ovest verso Est, che risulteranno più intensi sulla Bassa Pianura. La fenomenologia prevista più probabile su Varesotto e Lario sarà rappresentata da precipitazioni molto forti e persistenti nella notte, sulle restanti zone da precipitazioni molto forti, violente raffiche di vento e grandine localmente di medie dimensioni, quest’ultima maggiormente probabile sulla Bassa Pianura. Possibili massimi locali di pioggia nelle 6 ore tra 60-80mm su Varesotto e Lario, tra 50-70mm su Alta Pianura. Nelle 24 ore possibili massimi locali tra 80-120mm su Valchiavenna, Prealpi e Alta Pianura, con probabili punte fino a 140-150mm su Varesotto. Data la natura prevalentemente convettiva della perturbazione e il transito di due differenti impulsi, la previsione presenta una moderata incertezza riguardo l’esatta localizzazione geografica dei massimi di pioggia”, riporta il bollettino.

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