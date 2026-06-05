Allerta Meteo Lombardia, in arrivo nuove forti piogge: le aree più colpite

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, valida dalla mezzanotte alle 14 di domani, sabato 6 giugno, sul settore nordoccidentale della regione. Per la restante parte della giornata di oggi, 5 giugno, “sono previsti possibili locali rovesci o isolati temporali sui rilievi prealpini, in possibile estensione tra tardo pomeriggio e sera anche a parte della Pianura orientale. In serata attivazione di deboli o localmente moderate piogge sparse sui settori di alta pianura e fascia pedemontana e prealpina occidentale”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, sabato 6 giugno, “prevista sin dalle prime ore della notte un’intensificazione di correnti umide sud-orientali negli strati medio bassi, particolarmente insistenti e persistenti sulla fascia prealpina e pedemontana occidentale. Ciò attiverà precipitazioni da moderate a localmente forti sui settori dei Laghi e Prealpi Varesine, moderate sulla parte più meridionale e occidentale dei settori di Lario e Prealpi Occidentali. Sulle Prealpi Varesine, in particolare nella parte più settentrionale e di confine, non escluse isolate cumulate attorno a 70-90mm nelle prime 12 ore della giornata. Per quanto riguarda la restante parte della Regione, nella notte possibili locali rovesci o isolati temporali sui settori della Pianura orientale, mentre in tarda mattinata possibili rovesci sui settori prealpini centro-orientali. Dalle prime ore del pomeriggio, ovunque piogge in cessazione o al più deboli poco probabili sui rilievi orientali”, riporta il bollettino.

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