Allerta Meteo Lombardia, nuovo peggioramento da stasera: forti piogge e temporali

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e per rischio temporali, valida dal pomeriggio-sera di oggi, su quasi tutto il settore centro-settentrionale della regione. Per la restante parte della giornata di oggi, 4 giugno, “si prevedono, dal tardo pomeriggio, precipitazioni sparse a partire dai rilievi alpini e prealpini occidentali, quindi in diffusione verso Est, con interessamento in serata anche della Pianura, dell’Appennino e, marginalmente, della bassa Pianura orientale. Le precipitazioni si attendono più insistenti in tarda serata su nord-ovest e alta Pianura occidentale. Le piogge potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale. Si prevedono venti prevalentemente deboli orientali, tendenti a rinforzare, in particolare oltre 700 metri, dove si disporranno dai quadranti meridionali. Nello specifico sono attese, a partire dalla serata, precipitazioni persistenti con cumulate areali generalmente comprese tra 20 e 40mm nelle 6 ore e tra 30 e 60mm nelle 12 ore. Non si escludono locali massimi compresi tra 50 e 70mm nelle 6 ore e tra 70 e 90mm nelle 12 ore. Sulla porzione settentrionale del Nodo Idraulico Milanese e sui settori occidentali della media bassa Valtellina e delle Orobie Bergamasche sono attese cumulate areali generalmente inferiori a 30mm nelle 12 ore, pur con possibili accumuli localmente compresi tra 30 e 50mm”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, venerdì 5 giugno, “sono attese ancora precipitazioni in rapido spostamento sui settori orientali nella notte e definitivo esaurimento nel mattino; tuttavia, permarrà la possibilità di isolati rovesci e temporali sui settori di pianura centro-orientali e sulle Prealpi dal pomeriggio e in serata, con la possibilità di fenomeni più insistenti sul nord-ovest. In montagna si attendono venti a tratti moderati fino al mattino, in attenuazione nella giornata, mentre in pianura deboli variabili, tendenti a rinforzare dal pomeriggio ed in serata, in particolare sui settori orientali”, riporta il bollettino.

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