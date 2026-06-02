Allerta Meteo Lombardia, piogge diffuse e forti temporali: scatta l’allarme arancione

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e un’allerta meteo gialla per rischio idraulico e temporali per la giornata di oggi. Per la restante parte della giornata di oggi, 2 giugno, “sono attese, fino al pomeriggio ed in generale spostamento da Ovest verso Est nella seconda parte della giornata, precipitazione diffuse a carattere di rovescio e temporale su tutta la regione, più intense e frequenti sulle Prealpi e l’alta pianura. Nella seconda parte del pomeriggio, ed in serata, si prevedono temporali più sparsi, ma più intensi, possibili anche sui settori meridionali della regione, in nuovo transito da Ovest ad Est. Graduale esaurimento dei fenomeni più intensi a partire dai settori occidentali solo in tarda serata, con maggiore persistenza sui rilievi ed i settori orientali. Si attendono venti da deboli a moderati da Sud sui rilievi, con rinforzi limitati alle creste di confine, in rotazione da Nord in serata; in pianura venti fino a moderati da Est con raffiche localmente forti fino al tardo pomeriggio, poi in attenuazione e di direzione più variabile. Si prevedono possibili picchi di cumulata pari a 80-100mm, in particolare nella fascia pedemontana e sui primi rilievi”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, mercoledì 3 giugno, “si prevedono, nella notte, rovesci o isolati temporali residui, in particolare sui settori orientali. Si attendono ampie schiarite a partire da Ovest nella mattina, e residua irregolare nuvolosità sui settori orientali, dove da metà giornata sarà possibile l’innesco di isolati temporali in discesa dalla fascia prealpina all’alta pianura, senza accumuli significativi a livello areale. Si prevedono venti da deboli a moderati settentrionali in montagna, deboli occidentali in pianura”, riporta il bollettino.

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